﻿Paix au Yémen: Simple « pause » dans les combats…

Le cessez-le-feu à Hodeïda, au Yémen, sera appliqué mardi 18 décembre, a assuré lundi un responsable de l’ONU, alors que des combats se sont poursuivis ces derniers jours en dépit de l’accord conclu jeudi dernier en Suède spécifiant une entrée en vigueur immédiate. Il a expliqué le choix de cette date par des raisons « opérationnelles ».

Le ministre yéménite des Affaires étrangères, Khaled al-Yemani, avait affirmé dimanche soir dans une déclaration à la chaîne de télévision officielle du Yémen que le cessez-le-feu entrerait en vigueur mardi à minuit. Les combats entre les forces progouvernementales et les rebelles houthis n’ont pas cessé dans la ville de Hodeida et sa province depuis la conclusion jeudi de l’accord de Suède. Selon les forces pro-gouvermentales, au moins 29 combattants dont 22 rebelles houthis auraient été tués. Les rebelles ont affirmé de leur côté que les forces gouvernementales continuaient les raids aériens dans la région.

Selon les termes de l’accord annoncé par l’ONU, un cessez-le-feu devait pourtant entrer « immédiatement » en vigueur dans cette ville aux mains de la rébellion et qui constitue le principal point de fixation du conflit depuis des mois. Un retrait des combattants était par ailleurs prévu au cours des « prochains jours ».

Pour Sylvia Ghaly, directrice de communication de Save the children au Yémen, l’accord de cessez-le-feu était, à la base, une « très bonne surprise pour nous et la population. Est-ce que la population pense que ça va durer ou pas, ça c’est une autre histoire. Ce n’est pas la première fois qu’un cessez-le-feu est annoncé, qu’il n’est pas respecté et rompu en 24h ou moins. »

« Et l’incident du tir d’artillerie, il y a deux jours, a sûrement confirmé l’inquiétude de la population que la trêve ne durerait pas, indique encore cette membre de Save the Children. Mais nous faisons tout pour que cela fonctionne et nous espérons que cela perdure. Nous souhaitons que toutes les parties respectent le cessez-le-feu et travaillent de près avec l’envoyé spécial de l’ONU et que nous atteindrons un accord qui durera et apportera la paix au yéménites. »

Si la fragilité du processus était connue de tous, les rebelles avaient qualifié samedi l’accord de « réussite ». Outre une trêve à Hodeïda, cet accord prévoit un échange de quelque 15 000 combattants faits prisonniers ainsi que des mesures pour faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire à Taëz (sud-ouest), ville aux mains des loyalistes et assiégée par la rébellion.