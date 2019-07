12 èmes Jeux Africains au Maroc: "Le Maroc veut faire des Jeux Africains un évènement sportif planétaire"

« Faire de la 12ème édition des Jeux Africains un évènement sportif planétaire, mieux que les Jeux Asiatiques, est l’objectif majeur du Royaume du Maroc (…)« , a déclaré aujourd’hui lundi à Rabat, Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des Sports lors d’une conférence de presse .

Coïncidant avec le 20 ème anniversaire de l’intronisation du Roi Mohammed VI et avec la Fête de la Jeunesse,le Maroc organise sous le Haut patronage, pour la première fois cette compétition continentale de grande envergure, prévue du 19 au 30 août prochain, et dans un temps record après avoir signé le protocole d’accord le 10 novembre de l’année écoulée. Et c’est parce l’ACNOA n’a trouvé aucun preneur de ces Jeux Africains que le Maroc a accepté de les organiser.

Ils seront plus de dix mille participants dont 6500 dont des sportifs qui vont prendre part à ces Jeux Africains dans 29 disciplines issus de 26 sports et dont 17 disciplines sont qualificatives aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Les sites qui vont abriter les différentes disciplines sportives de ces Jeux Africains sont Rabat, Casablanca, Salé, Benslimane , El Jadida.