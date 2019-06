16è vendredi de protestations massives en Algérie: Gaid Salah et Bensalah décriés

Les Algériens ne désarment pas pour exprimer leur colère. Ils sont massivement sortis, en ce 16e vendredi consécutif, pour fustiger les symboles du régime en place et exprimer leur sempiternel rejet de la feuille de route du système honni.

A Alger, des milliers de manifestants scandaient, à Place Maurice Audin, « Bensalah dégage, Gaïd Salah dégage ».

Ce 16e vendredi de contestation, les manifestants semblent en colère contre Gaid Salah et Bensalah.

« Gaid Salah à la poubelle ! » , « Djeich, chaab khawa-khawa » (L’armée et peuple, frères, frères, Gaïd Salah avec les traîtres) lançaient les manifestants qui battaient le pavé dans la capitale.

Cette effervescence qui s’est accaparée des Algériens exprime une lame de fond qui traverse toute la société : forcer le destin pour favoriser une transition qui tranche avec le système ambiant. Mais il faut se rendre à l’évidence que le système en place n’entend nullement concéder plus que ce qui a été déjà réalisé depuis le départ de Bouteflika et le report de la présidentielle.

Pour Saïd Salhi, vice-président de la Laddh, les représentants du système persistent en effet dans leur entêtement. « Le système (…) a pris le choix de prolonger la crise et d’ajourner la solution, au lieu d’aller vers une transition politique négociée avec le peuple pour l’avènement de la nouvelle République », rappelle-t-il.

Alors que Hakim Belahcel, chef de file du FFS, souligne que « cette énième parade désespérée ne fera que renforcer notre engagement et celui du peuple algérien à entretenir cette formidable révolution afin d’imposer la véritable issue à ce marasme politique qui passera inévitablement par l’amorce d’une transition démocratique ».

La veille de la première manifestation après Ramadan, le chef de l’État par intérim Abdelkader Bensalah s’est exprimé dans la soirée, une première, en appelant l’ensemble de la classe politique au dialogue dans le but d’organiser au plus vite un scrutin présidentiel, à la veille de nouvelles manifestations contre le régime.

En effet, le seul homme qui était le plus visible sur la scène algérienne n’est autre que le chef d’état-major et vice-ministre de la Défense, Ahmed Gaid Salah.

« J’invite la classe politique, la société civile et les personnalités patriotiques nationales (…) à opter pour la voie du dialogue inclusif » pour organiser « dans les meilleurs délais », la « prochaine échéance présidentielle », a rappelé le Président par intérim.

C’est le deuxième appel au dialogue en quelques jours. Fin mai, le chef d’état-major de l’armée avait prôné le « dialogue » et des « concessions mutuelles », tout en continuant d’exiger une présidentielle « dans les plus brefs délais » et en exclure toute « période de transition aux conséquences incertaines ».

Pour les Algériens, les discours nourris par les deux hommes, voués aux gémonies, restent identiques. Et contribuent au blocage plus qu’à l’amorce d’une réelle transition débarrassée des hommes forts du système.