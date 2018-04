20% du PIB dans l’informel: Hors secteur primaire, assure la CGEM

L’économie informelle pèse 20% du PIB, hors secteur primaire, et 10% des importations formelles. C’est ce qui ressort des résultats d’une étude portant sur l’économie informelle menée pour le compte de la CGEM par le Cabinet Roland Berger. Dévoilée lors d’une conférence tenue jeudi 5 avril à Casablanca, l’étude en question a pour but de chiffrer l’impact de l’informel sur la compétitivité des entreprises et de proposer les moyens à mettre en œuvre pour inciter les acteurs informels à se conformer aux règles du formel, en vue de revaloriser le tissu socio-économique national. Selon cette étude, l’économie informelle pèse plus de 20% du PIB ou 170 Mrds Dh par an, hors secteur primaire et impacte de manière variable les secteurs d’activités. Elle pèse, par exemple, 54% dans le textile et habillement, 32% dans le transport routier de marchandises, 31% dans le BTP et 26% dans l’industrie agroalimentaire et tabac, hors secteur primaire et 10% des importations formelles. Toutes ces activités emploient plus de 2,4 millions de personnes dont plus de 90% travaillent dans des unités de production informelles. Cette économie sous-terraine représente aussi un manque à gagner pour l’Etat, notamment sur le plan fiscal estimé à 30 Mrds Dh par an. Par rapport au secteur formel, l’existence du pan informel crée un gap de compétitivité pénalisant les entreprises du formel en exerçant une pression négative sur les prix de marché qui se traduit in fine par d’importantes pertes de chiffre d’affaires. En outre, cela a des conséquences sur la qualité de l’emploi, l’informel produisant plus de précarité avec en outre un salaire moyen faible. 2,99 millions d’emplois dans le formel sont menacés de basculer. Enfin, l’économie informelle, de par le non-respect des règles d’hygiène et de qualité, constitue une grave menace pour les consommateurs. Au-delà de cette radioscopie, la CGEM a étalé plusieurs mesures retenues comme prioritaires pour accompagner l’émergence de l’économie souterraine vers la lumière. Elles portent principalement sur le renforcement de l’attractivité du formel à travers une meilleure compétitivité des entreprises en réduisant le gap de compétitivité fiscale entre formel et informel (allègement de la fiscalité sur le travail et les outils de production, la simplification de la TVA et l’augmentation des droits de douane sur l’importation de produits finis ). Il s’agit aussi pour le patronat du renforcement de l’accompagnement dans l’intégration des unités de production informelles (UPI) à l’économie formelle à travers le développement d’un cadre règlementaire spécifique et incitatif pour les UPI et l’accompagnement de leur basculement vers le formel, à travers un appui à l’accès au marché et le renforcement de leurs capacités. L’autre chantier prioritaire vise la lutte contre les leviers de l’économie souterraine, asséchement de la contrebande et la lutte contre la corruption. Ces mesures ont été partagées avec les principales parties prenantes notamment le Haut-commissariat au plan, la direction générale des Impôts, l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, Bank Al Maghrib, le ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique et le ministère de l’Intérieur.

