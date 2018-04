29è sommet arabe de Riyad: Quelle valeur ajoutée?

Tout a démarré à partir d’un selfie qui a fait le tour du monde où l’on voit Saad Hariri, chef du gouvernement libanais, assis à côté de SM le Roi et du Prince héritier saoudien Mohamed Ben Salmane. Affichant des airs décontractés et tous en sourires, les trois responsables qui ont dîné ensemble à Paris (avant que le Roi ne soit reçu par le Président Macron et au moment même où l’homme fort de Riyad entamait sa dernière tournée diplomatique en France), les commentaires allaient bon train. Pour aboutir à ce qui importe, aux yeux des analystes, la participation ou non du Souverain au 29è sommet arabe de Riyad prévu le 15 du mois courant.

Il y a lieu de souligner que la course aux scoops fait oublier à bien des sites les règles d’usage, sachant pertinemment que les déplacements du Roi à l’étranger, dans un cadre officiel, donnent lieu à des communiqués des plus officiels. Le cabinet royal se chargeant de relayer l’information qui, du coup, devient pertinente.

Mais que dire des spéculations d’aujourd’hui autour d’un agenda royal qui se fait par sites interposés ? On laissera aux uns et aux autres le soin d’y répondre, où à défaut, d’y réfléchir.

Surtout que l’enjeu d’un pareil déplacement est capital. Car il intervient au moment où l’administration US se prépare à proposer son « deal du siècle » pour régler la question palestinienne, nœud gordien de pratiquement tout ce qui agite le Proche et le Moyen Orient. Une Pax Americana de plus qui ne répond nullement aux desiderata du peuple palestinien, floué par tant d’engagements internationaux qui n’ont rien réglé depuis 1948. A cela s’ajoute la question du transfert de l’ambassade US de Tel-Aviv à Al-Qods, transfert qui rappelons a été dénoncé par le Roi du Maroc es qualité de Président du Comité Al-Qods, et qui pourtant est minoré par les frères arabes, Arabie Saoudite en tête ( Abou Dis devant suppléer Al-Qods dont la partie Est a été sacrée capitale de l’Etat palestinien par l’offre de paix arabe).

En sus, ledit sommet arabe intervient à un moment crucial dans la guerre livrée au Yémen, sous les oripeaux d’un conflit confessionnel opposant monde sunnite et monde chiite, surtout que les villes d’Arabie sont devenues des cibles pour les expériences balistiques des « milices houthis » qui, elles-mêmes font partie d’un large front de résistance qui intègre aussi l’armée yéménite.

Et last but not least, ledit sommet se tient alors que les pays du CCG n’arrivent toujours pas à dégager une solution pour le Qatar, émirat maintenu sous embargo.

Le 29è sommet de Riyad n’échappera pas aux miasmes qui secouent la région et qui ont fait de l’exclusion de la Syrie la règle alors que ce pays bataille contre des armées de terroristes mobilisées autour du « Djihad ». La libération de la Ghouta Orientale, un des bastions de cette galaxie de « djihadistes », sonne comme un glas pour les composantes arabes qui ont comploté pour exclure la Syrie du cénacle arabe…

Le Maroc qui suit de près l’évolution de la situation arabe saurait juger de l’utilité d’un déplacement royal à Riyad ou non. En attendant, gageons que les bons offices du Royaume ont toujours été mobilisés pour aplanir les différends interarabes et non pas pour les attiser. C’est ce qui lui réussit le mieux !