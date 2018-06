2e test pour les Lions de l’Atlas: Le mur (in)franchissable du Portugal?

Le verdict sera connu ce mercredi 20 juin au Luzhniki Stadium à Moscou à partir de 13 heures (GMT+1) quant à la santé des Lions de l’Atlas qui s’étaient inclinés devant l’Iran. C’est contre le mur portugais que le Onze national sera opposé pour cette 2è me rencontre du Mondial de Russie. Franchissable ou non ? Le Portugal de l’indomptable Cristiano Ronaldo qui a arraché le nul face à l’équipe espagnole est donné, sur papier, favori. Mais la sélection marocaine sait qu’elle n’a plus le droit à l’erreur et doit battre la Seleçao pour ressusciter ses chances de réitérer l’exploit de Mexico 86 et se qualifier au 2èmetour du Mondial.

Après quelques erreurs de coaching contre l’Iran, le sélectionneur national Hervé Renard s’apprête à effectuer quelques changements au niveau de la composition. Si l’absence de Noureddine Amrabat, en convalescence après une commotion cérébrale devrait peser sur la sélection, l’optimisme est de mise du côté des joueurs et des supporters qui croient en une victoire contre le champion d’Europe, surtout l’alignement fort attendu de Nabil Dirar.

Le Portugal, avec un point au compteur après son match nul contre l’Espagne en première journée du groupe B, vise les trois points de la victoire contre le Maroc pour s’approcher du quart. La magie de Ronaldo qui a inscrit un triplé face à la Roja opérera-t-elle contre le Maroc ? Son coéquipier André Silva a déjà livré ses sentiments en soulignant que la Seleçao est plus forte que les Lions de l’Atlas. Lesquels s’étaient inclinés le 15 juin contre l’Iran sur le score de 1 à 0, but marqué par un joueur marocain. Le Maroc est appelé à affronter, cinq jours après, l’Espagne.