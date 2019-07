2ème commission des investissements de 2019: S.E El-Othmani fait le point 

La 77ème Commission des investissements, la deuxième au titre de l’année 2019, qui s’est tenue en ce début de semaine à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement a examiné neuf projets de conventions et d’avenants portant sur plus de 5 Mrds de Dh.

Investissements tournés vers des secteurs vitaux, notamment la production d’algues, l’industrie, le tourisme et le divertissement, les infrastructures et le transport, et l’énergie, avec à la clé, la création de 717 emplois directs.

Lors de son allocution à cette occasion, le patron de l’Exécutif a mis en avant « le bilan positif » de la Commission des investissements, qui pourrait atteindre un montant supérieur à 28 MMDH et plus de 5.000 emplois directs, après l’adoption des nouveaux projets programmés lors de cette réunion.

S. E. El Otmani n’a pas manqué d’étaler par la suite l’ensemble des réformes structurelles initiées par le Royaume visant à stimuler et à soutenir l’investissement et la compétitivité des entreprises, en l’occurrence la réforme globale des Centres régionaux d’investissement (CRI), la mise à jour du cadre juridique des travaux, à travers la réforme du Livre V du Code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, la modernisation des lois en relation avec les sociétés commerciales, ainsi qu’un certain nombre de mesures fiscales au profit des entreprises.

Il s’est également attardé sur « l’amélioration significative d’un ensemble d’indicateurs clés dans le climat de l’investissement et des affaires« , notamment l’augmentation importante des investissements directs étrangers de 36% entre 2016 et 2018, pour atteindre 32,8 Mrds Dh en 2018, l’amélioration de l’indicateur du climat des affaires de 15 points entre 2016 et 2018, ayant permis de renforcer la position du Royaume au rang des trois pays leaders en Afrique.

Il s’agit également de la baisse du taux de défaillance des entreprises pour la première fois depuis des années pour atteindre environ 1% entre 2017 et 2018, sur un total de 90.000 entreprises, ainsi que l’augmentation de 20% par rapport à 2017, soit la plus forte hausse depuis dix ans.

S. El Otmani a, par ailleurs, souligné la nécessité d’investir dans les chantiers d’amélioration du climat de l’investissement et des affaires, appelant à l’amélioration de l’administration et de ses pratiques, l’objectif étant de simplifier ses procédures en vue d’accompagner les investisseurs.

Le gouvernement, de son côté poursuit la série de réformes liée à l’investissement, à travers l’amendement de la loi relative aux contrats de partenariat public-privé, qui sera prochainement soumise au parlement, a expliqué le Chef du gouvernement, notant que cette loi constitue « un élément fondamental pour soutenir l’investissement privé et l’encourager en l’intégrant dans l’élaboration de plusieurs projets de développement« , ainsi que pour accélérer l’adoption du projet de la charte d’investissement, « levier essentiel pour le développement du climat des affaires dans le pays« .

Enfin, le chef du gouvernement a appelé à agir en vue de garantir l’efficacité des accords conclus entre le gouvernement et les investisseurs, en veillant à ce que les dispositions de ces accords soient claires et équilibrées, garantissant la protection nécessaire et sur un pied d’égalité aux investisseurs, et à même d’aboutir à la prise des mesures adéquates en vue d’empêcher à ce que les projets soient suspendus ou entravés.

Il s’agit aussi d’activer les mécanismes du suivi continu de la mise en œuvre des projets d’investissement aux niveaux national et local et rationaliser l’utilisation des biens publics en établissant des critères clairs et objectifs et en appliquant le principe de proportionnalité entre la nature des projets d’investissement et la superficie du bien qui leur est réservée.