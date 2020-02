33ème sommet de l’UA: Une présidence qui change de main…

Dimanche et lundi se tient, à Addis Abeba, le 33ème sommet de l’Union africaine. Mais dès ce jeudi 6 février, les ministres des Affaires étrangères des 55 pays membres de l’organisation continentale se réunissent pour déblayer le terrain. Réforme de l’Institution, crise libyenne, libre-échange… Autant de questions à traiter…

La réforme de l’organisation panafricaine est à l’ordre du jour. L’objectif assigné à cette réorganisation est rendre cette structure plus efficace et moins budgétivore.

Un ambitieux projet qui semble avoir été mis entre parenthèses en 2019.

Ce sommet sera aussi l’occasion pour le président en exercice, l’égyptien Abdel Fattah al-Sissi, de passer le témoin à son successeur, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa qui présidera aux destinées de l’UA pour cette année 2020.

Intervenant après les rencontres de Berlin et de Brazzaville, le sommet panafricain est l’occasion pour les chefs d’État de faire entendre la voix du continent sur le dossier explosif de la Libye. Car depuis l’insurrection contre le colonel Kadhafi, il y a 9 ans, l’Afrique n’est que spectatrice dans la crise libyenne. Et l’an dernier, le passage du raïs Abdelfattah al-Sissi à la tête de l’UA n’a rien arrangé. Le Caire étant l’allié de l’un des deux belligérants, le maréchal autoproclamé Khalifa Haftar en l’occurrence.

Le chef de l’État égyptien n’avait aucune légitimité à jouer les arbitres. Mais cette année, l’Union africaine a deux bonnes raisons de mieux faire entendre sa voix sur le dossier libyen.

D’abord, le nouveau président de l’Union africaine, Cyril Ramaphosa est respecté par les deux frères ennemis libyens. Ensuite, le nouveau chef de l’État algérien, Abdelmajid Tebboune, veut enterrer la politique attentiste d’Abdelaziz Bouteflika.

À Brazzaville, l’Algérie a annoncé, la semaine dernière, qu’elle accueillerait très bientôt un Forum de réconciliation nationale entre Libyens. Si désormais Pretoria et Alger poussent dans le même sens, l’Afrique sera sans doute plus forte.

Plus que d’autres, c’est un sommet qui sera dominé par les conflits armés: la Libye, le Sahel ou le Soudan du Sud. Au-delà des points chauds, l’Union africaine a choisi un thème qui peut paraitre un peu utopique: «faire taire les armes crée des conditions propices au développement de l’Afrique».

Mais un thème qui a le mérite de mettre un coup de projecteur sur une question cruciale. Le Conseil de paix et de sécurité travaille sur le financement des Opérations de soutien à la paix mais le projet semble quelque peu en «stand-by», reconnait un diplomate ouest-africain.

Autre enjeu important: la mise en œuvre progressive de la Zone de libre-échange continentale (Zlec), lancée en juillet dernier à Niamey et qui donne lieu à d’intenses négociations.