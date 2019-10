35ème « vendredire » en Algérie: Le Peuple toujours braqué contre le Système

Un vendredi de colère populaire de plus en Algérie.

Le 35ème vendredi qui permet aux Algériens de marcher dans diverses villes pour exprimer leur refus de la présidentielle prévue par «le système» le 12 décembre.

À Alger, en dépit du déploiement massif d’un dispositif policier, des milliers de manifestants ont arpenté les roues de la capitale pour rejeter l’élection présidentielle à laquelle s’accroche le système pour dénouer une crise politico-institutionnelle inédite.

Ce vendredi 18 octobre, excédés par un manque de répondant de la part d’un système qui ne cherche qu’à se recycler quitte à « sacrifier » les plus visibles de ses branches mortes, les Algériens témoignent du ras-le-bol qu’ils ont déjà exprimé il y a presque huit mois de cela.

À mesure que se rapproche la date fatidique, celle du rendez-vous électoral du 12 décembre en l’occurrence, pomme de discorde entre la rue et l’opposition d’un côté, et le pouvoir de l’autre, la mobilisation des manifestants ne faiblit pas.

Ni le pouvoir ne semble prêt à lâcher du lest, ni les anti-système ne semblent disposés à rabrouer leur colère.

« La mobilisation populaire a retrouvé son ampleur des premières semaines » notent des observateurs depuis la capitale algérienne. Mais le Hirak n’est pas confiné à la seule capitale puisque la lame de fond de la protestation populaire n’épargne aucun centre urbain.

Le Hirak populaire résiste aussi bien à la répression qu’aux manœuvres dilatoires d’un système aux abois.

Les milliers de manifestants qui insistent sur l’unité des rangs devant les manœuvres de division n’abandonnent par leurs slogans qui, dans leur dernière version, ont dénoncé le projet de loi sur les hydrocarbures…

Mais le Hirak algérien qui reste alerte sur ce qui se passe autour de lui ne perd pas de vue le cap du changement, celui qui exige la tenue d’élections réellement démocratiques pour construire une deuxième république. Et appelle à l’élargissement des détenus qui croupissent dans les geôles.

De nombreux activistes et des représentants des médias ont subi, en cours de semaine, des placements sous mandat de dépôt.

Au moins trois journalistes ont été jetés en prison sans autre forme de procès.

Le Comité national pour la libération des détenus (CNLD) fixe, au 15 octobre, le nombre de détenus du Hirak à une centaine.

Un chiffre qui ne semble pas être des plus exhaustifs.

La veille de ce trente-cinquième vendredi, le CNLD a lancé une initiative en direction des familles algéroises, appelées à marquer leur solidarité d’une manière singulière.

« Tous les détenus d’opinion et politiques doivent entendre de leurs cellules les bruits des ustensiles accompagnés des youyous des femmes en guise de soutien. Algérois, Algéroises on compte sur vous ce jeudi 17 octobre, c’est entre 20h à 20h30 », écrit le comité sur sa page Facebook.