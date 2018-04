5ème Rendez-vous de l’Assurance: La Disruption en équation à Casablanca

Organisée par la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance, la 5ème édition du Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance tenue du 04 au 05 février a battu un nouveau record d’affluence. Placée sou le thème « Disruption en assurance : explorer, innover, se réinventer », la conférence a drainé cette année plus de 1000 participants représentant une trentaine de nationalités qui ont fait le déplacement pour faire le focus sur les thématiques du moment avec des spécialistes venant des quatre coins du monde. Il s’agit, selon les participants, de suivre les évolutions et transformations que peut connaitre la matière assurable pour faire de la Disruption, qui peut sembler comme une menace pour les acteurs classiques de l’assurance, une opportunité de se réinventer, de se transformer et de rester en phase avec les évolutions technologiques et les mutations de la société. A ce titre, la dernière édition du World Insurance Report, réalisée par Capgemini en septembre dernier, montre à quel point, en très peu de temps, les Insurtech ont transformé le marché. Plus d’un tiers des 8000 personnes interrogées au niveau mondial déclarent y avoir recours exclusivement ou en complément à leur contrat d’assurance classique. Ils estiment également que les Insurtech doivent leur succès à leur rapport Qualité – Prix avec des services plus rapides. Pour Mohamed Hassan Bensalah, Président de la FMSAR, plutôt que de les craindre, c’est des partenariats gagnant – gagnant qu’il faudra bâtir avec les Insurtech : « Pour eux, c’est un moyen de réduire leur coût d’acquisition, tout en ayant accès à des professionnels de la gestion des risques. Pour les assureurs, c’est le moyen de s’adapter très rapidement aux transformations technologiques ». Cependant, la révolution digitale et l’apparition de nouveaux acteurs amène des défis considérables pour les superviseurs d’assurances. En effet et à titre d’exemple, comment, demain, un régulateur pourrait assurer une supervision adéquate d’un assureur digital localisé en dehors de sa juridiction ? Comment assurer une protection appropriée des assurés ? Qu’en est-il de la protection des données personnelles (cas de Facebook) ? Qu’en est-il de la concurrence, face à des acteurs qui détiennent l’information à travers d’autres activités ? Ce sont toutes des questions qui se posent de manière importante aux superviseurs d’assurances. Le cyber-risque pose également des défis considérables aux régulateurs… Au Maroc, la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre le cyber-risque est conduite au niveau gouvernemental et où les régulateurs, notamment des assurances, sont responsabilisés pour identifier et mettre en œuvre les moyens de lutte adéquats.

