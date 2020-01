6ème CAN de Futsal à Laâyoune: Le Maroc dispose de la Libye

La sélection nationale marocaine a disposé de celle de la Libye sur un score sans appel de 3-0 pour le compte de la 6ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Futsal, ouverte hier mardi à la salle Hiram à Laâyoune. Une ouverture à laquelle le maroquin chargé du sport au Maroc a brillé par son absence !

Le Maroc qui se trouve dans le groupe (A) affrontera vendredi prochain l’Equipe Nationale de la Guinée Équatoriale, vainqueur de la sélection de l’Île Maurice sur le score de 4-2.

Pour le programme d’aujourdhui , le public aura droit à deux rencontres du groupe (B): Egypte vs Guinée et Angola vs Mozambique.

Les buts de la sélection marocaine ont été inscrits par Saad Knia, Anas El Ayyane et Mohamed Jaouad.

En match d’ouverture de ce championnat, la Guinée équatoriale avait battu dans le même groupe l’Ile Maurice 4-2.

Le Maroc, tenant du titre, affrontera la Guinée équatoriale le 31 janvier, avant de rencontrer l'Ile Maurice le 1er février.

