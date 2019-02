6ème édition Forum International Afrique Développement: Quand l’Est rencontre l’Ouest

Le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank vient de confirmer la tenue de la 6ème édition du Forum International Afrique Développement (FIAD), les 14 et 15 mars 2019, à Casablanca.

Cette édition qui veut faire un focus sur la problématique de l’intégration régionale et des enjeux de croissance du continent, aura pour thème central « Quand l’Est rencontre l’Ouest ». Désormais, considéré comme la plateforme de référence en faveur du dialogue, de la promotion des investissements et du commerce intra-africain, le Forum, lancé par le groupe Attijariwafa bank en 2010, prévoit de réunir pour cette 6e édition, plus de 1 500 opérateurs économiques et institutionnels internationaux de plus de 30 pays. Considérant les reconfigurations économiques mondiales actuelles, les enjeux et les opportunités de développement du continent ainsi que le projet de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine, les participants à la 6e édition du Forum s’attèleront à examiner les ressorts de l’intégration intra-régionale en termes de création de valeurs, et d’opportunités, notamment par la participation à 4 plénières animées par des personnalités et experts de haute facture , et qui tendront chacune d’entre-elles à répondre aux problématiques choisies. Les opérateurs auront également l’occasion de participer aux rendez-vous B to B préalablement organisés afin d’identifier les leviers concrets de développement et générer des partenariats. Ils pourront aussi participer au Marché de l’Investissement où 8 pays sont à l’honneur pour cette édition, par l’invitation de délégations officielles, afin de présenter les plans nationaux de développement et les banques de projets d’investissements. Les huit pays sont : – Cameroun – Côte d’Ivoire – Égypte – Éthiopie – Kenya – Mali – Maroc – Rwanda. Au sein du Marché de l’Investissement, outre les stands Pays, des présentations de projets structurants sont également prévues, ainsi que des sessions de présentations d’initiatives d’acteurs économiques en faveur des entreprises africaines. Ce rendez-vous est aussi un moment de célébration où convergent les énergies africaines pour participer à la concrétisation d’un esprit solidaire et confiant en ses propres forces. Depuis sa création, le FIAD a rassemblé plus de 7 500 opérateurs de 36 pays et généré plus de 17 000 rendez-vous d’affaires et suscitant d’édition en édition, davantage d’impact à travers des intérêts concrétisés d’opérateurs économiques du continent et de ses partenaires. Dans ce contexte, les précédentes éditions du Forum International Afrique Développement ont fait écho aux préoccupations des opérateurs économiques et aux évolutions structurantes des plans nationaux de développement de pays, résolument investis dans la Coopération Sud-Sud.