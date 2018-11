8è sommet Africités: L’édition des records

Le rideau est tombé samedi sur le 8ème Sommet international des cités et collectivités territoriales d’Afrique avec l’adoption de la Déclaration d’Africités-8. S’exprimant lors de la cérémonie de clôture de cet événement panafricain, la présidente de l’Organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU), Rose Christiane Ossouka, s’est félicitée que l’Afrique locale soit mobilisée pour la campagne “Pour des villes africaines sans enfants en situations de rue”, dont le lancement officiel a été donné par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, présidente de l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE). R.C Ossouka a également souligné qu’”il est impératif que la dynamique de décentralisation qui semble en panne dans de nombreux pays africains puisse non seulement être effective, mais aussi et surtout relancée”. “C’est parce que l’Afrique est bien l’avenir du monde que CGLU-Afrique doit poursuivre sa mission de plaidoyer, de conscientisation et de mobilisation”, a insisté R.C. Ossouka, indiquant que son organisation doit aussi consolider le partenariat international afin d’accompagner la transformation et le développement durable des villes et territoires africains. Pour sa part, le président de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC), Mohamed Boudra, a noté que l’organisation réussie du Sommet Africités 2018, qui a réuni près de 7000 participants issus de 53 pays du continent, atteste de l’ancrage des collectivités locales marocaines en faveur de leur environnement continental pour faire face aux défis qui se dressent devant les Africains, notamment les exigences du développement économique, social, environnemental et culturel. La tenue à Marrakech de ce conclave s’inscrit également en droite ligne de la politique africaine de SM le Roi Mohammed VI et de l’engagement royal constant aux côtés des autres pays du continent, dans une logique de complémentarité et de solidarité, a-t-il ajouté. Initié sous le thème “La transition vers les villes et territoires durables : le rôle des collectivités territoriales d’Afrique”, ce Sommet a été marqué par 158 évènements, dont des sessions politiques, des sessions transition, des sessions Stratégies locales, des sessions d’acteurs, des sessions ouvertes (débats) et des événements spéciaux. Ce grand rendez-vous a consacré la place incontournable de l’Afrique dans la définition et la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement, d’intégration et de coopération en Afrique et a proposé de nouvelles perspectives pour une contribution plus importante des collectivités territoriales du continent. La 9ème édition d’Africités se tiendra en 2021 à Kisumu, au Kenya.

Related