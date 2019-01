A.Bongo de retour à Rabat: Le Président gabonais toujours en convalescence

Ali Bongo est de retour à Rabat pour y poursuivre sa convalescence après un saut au Gabon mardi dernier où il a présidé la cérémonie de prestation de serment du nouveau gouvernement conformément aux dispositions de la Constitution.

Un rituel qui aura finalement duré un peu moins d’une heure sans bénéficier d’une retransmission en direct ni en différé dans son intégralité sur les chaines publiques. Seule une vidéo de 28 minutes a été diffusée quelques heures après. On entendait le président A. Bongo, en fauteuil roulant, ouvrir et clore la cérémonie. Le chef de l’Etat a eu, ensuite, un entretien avec les responsables des institutions. Le Conseil des ministres, qui avait été envisagé, a finalement été annulé. Motif invoqué, la passation de service entre les différents ministres n’avait pas encore eu lieu. Le Conseil des ministres est donc reporté sine die.

A la présidence, on ne donne pas davantage de précisions sur la durée de la convalescence d’A. Bongo au Maroc. Mais une source proche du pouvoir estime que l’essentiel est que la cérémonie ait pu avoir lieu à Libreville. « Que n’aurait-on dit s’il elle avait eu lieu à Rabat », s’exclame cette source qui poursuit : « Le gouvernement peut désormais entrer en fonction. »