A. Doukkali lance une enquête nationale : Les soins maternels et néonatals sous la loupe 

Une enquête nationale vient d’être lancée par le ministère de la Santé dans le but d’améliorer le système des soins maternels et néonatals dans les Centres hospitaliers régionaux (CHR). Cette enquête, qui concerne 12 CHR, permettra de « donner une image sur le déroulement des soins au niveau des CHR et permettra au département de la santé de la mère et du nouveau-né de préparer un plan d’action adapté pour l’amélioration de ces soins », a indiqué le ministre de la Santé, Anass Doukkali.

Quoi qu’il en soit, la dernière étude réalisée avait démontré une réduction des décès maternels et néonatals. Une évolution confirmée aussi par les données de l’OMS. « Néanmoins, il a été constaté que nombre de décès auraient pu être évités », a affirmé Doukkali, précisant que la nouvelle enquête vise aussi à améliorer les conditions de travail du personnel médical, afin de diminuer la pression sur les centres hospitaliers universitaires (CHU).

L’enquête, lancée avec l’OMS, vise à évaluer le déroulement de l’activité relative aux accouchements et à la prise en charge des femmes et des nouveaux-nés. L’objectif est de cerner les facteurs de risques qui entravent la qualité des soins et des services au niveau des 12 CHR.

Force est de souligner que ette annonce a été assombrie par l’information en provenance du CHU de Marrakech et qui confirme que les services d’urgence ont été fermés après le diagnostic de 8 cas de tuberculose parmi le personnel du Centre.