A.Ghediri évalue les relations maroco-algérienne: Fidélité au système

Ali Ghediri, candidat jugé crédible aux présidentielles algériennes, développe une autre vision des rapports que son pays devrait avoir avec son voisin marocain.

Se confiant au média francophone algérien TSA, le général-major à la retraite qui jouit de soutiens non négligeables aussi bien au sein de la société algérienne qu’au sein de son armée, souligne que « l’ouverture des frontières avec le Maroc, ce n’est pas le point le plus important ». A ses yeux, le plus impérieux « c’est d’édifier le grand Maghreb ». Et pour ce faire, la recette paraît couler de source pour ce haut dignitaire du système bardé de diplômes. « Les grands ensembles géopolitiques ne peuvent pas se construire autour du vide. Il faut un noyau dur. Notre position et nos atouts font de nous un pays qui jouera en cela un rôle essentiel, et on le jouera », explique-t-il. C’est donc à l’Algérie d’irradier… en satellisant les autres pays autour de sa propre dynamique.



En d’autres termes, ce candidat qui opte pour les ruptures en interne ne semble pas trop s’intéresser à celles qui concernent, elles, l’hinterland de son pays. A moins que l’Algérie ne soit dans une position dominante. La course au leadership régional ne semble pas s’essouffler aoute-mesure au sein des apparatchiks algériens. Simple jeu tactique, l’appui de tout homme politique algérien étant subordonné à sa capacité à « minorer » les rôles et rangs du Maroc, où conviction profonde ? La question reste sans réponse… Même si les observateurs sont enclins à rappeler que les officiers algériens sont biberonnés à la marocophobie…



Le scrutin présidentiel, qui aura lieu le jeudi 18 avril prochain, s’annonce très rude. A ce jour, le ministère de l’Intérieur a enregistré plus de 100 lettres d’intention de candidature. Ce chiffre pourrait évoluer à la hausse. Les candidats ont jusqu’au 3 mars à minuit pour déposer leur dossier au Conseil constitutionnel. A noter que les quatre partis de l’Alliance présidentielle ont déjà annoncé officiellement la candidature du président Abdelaziz Bouteflika pour un cinquième mandat en Algérie. Alors que lui-même ne s’est pas encore prononcé…