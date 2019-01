A.Jafari retoque B. Netanyahu: Pas de retrait de Syrie

Le chef des Gardiens de la Révolution a affirmé mercredi que les forces iraniennes ne se retireraient pas de Syrie, après qu’Israël a exhorté Téhéran à quitter ce pays en guerre. « Tous les conseillers révolutionnaires et militaires, ainsi que les équipements et armes nécessaires pour la formation (…) des combattants islamiques et pour soutenir le peuple opprimé de Syrie (…) seront maintenus là-bas », a dit le général Mohammad Ali Jafari, commandant des Gardiens de la Révolution, cité par l’agence Fars.



Ces propos sont une réaction apparente à une déclaration du Premier ministre israélien qui a demandé mardi à l’Iran de partir « vite » de Syrie.

« Laissez-moi leur donner ce conseil : partez vite, parce que nous allons poursuivre énergiquement la même politique d’attaque comme nous l’avons promis et comme nous le faisant sans crainte et sans relâche », a déclaré Benyamin Netanyahu lors de l’investiture du nouveau chef d’Etat-major de l’armée israélienne, le lieutenant-général Aviv Kochavi.

Le responsable iranien a qualifié de « ridicules » les menaces israéliennes, sans les citer explicitement. « Sachez juste que vous êtes en train de jouer avec le feu », a-t-il déclaré tout en précisant : « Vous devriez avoir peur du jour où les missiles de précision de l’Iran gronderont au-dessus de votre tête en vengeance à tout le sang de musulmans innocents que vous avez versé dans la région ».

Il a cependant assuré que l’Iran se retiendrait d’avoir recours à une telle action en raison de sa « patience révolutionnaire ».

L’armée israélienne a frappé à de multiples reprises ces dernières années des cibles de l’Iran et de son allié, le Hezbollah libanais, en Syrie. Netanyahu proclame inlassablement qu’il ne laissera pas l’Iran se servir de la Syrie comme tête de pont contre Israël. Lors de la prestation de serment de Kochavi, le Premier ministre a ajouté que le pays était prêt à combattre et à remporter une « guerre multi-fronts », se référant apparemment aux tensions sur les frontières sud et nord d’Israël. Dimanche, Netanyahu a publiquement reconnu qu’Israël avait bombardé des cibles iraniennes ce week-end. La frappe a détruit un « certain nombre de caches d’armes à l’aéroport de Damas », a-t-il déclaré. Au cours du week-end, le chef d’état-major sortant, Gadi Eizenkot, a déclaré pour la première fois qu’Israël avait largué des milliers de bombes sur des cibles iraniennes en Syrie, brisant le silence sur l’ampleur de la campagne.