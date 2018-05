A. Merkel ne compte plus sur la protection US: L’Europe doit se prendre en charge

La chancelière allemande a estimé jeudi que l’Europe ne pouvait plus compter sur les États-Unis pour la «protéger» en toute circonstance. «Le temps où l’on pouvait tout simplement compter sur les États-Unis pour nous protéger est révolu», a déclaré Angela Merkel lors d’une cérémonie en présence du Président français Emmanuel Macron.

«L’Europe doit prendre son destin en main elle-même, c’est notre défi pour l’avenir», a-t-elle ajouté.

Ces propos font écho à la récente déclaration du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui a indiqué que « les États-Unis, comme acteur international, ont perdu leur vigueur, et à cause de cela, leur influence à long terme».

Donald Trump a annoncé mardi qu’il retirait son pays de l’accord signé à Vienne sur le nucléaire iranien en juillet 2015, provoquant une vive réaction parmi ses alliés européens.

Washington a promis de rétablir l’intégralité des sanctions levées et annoncé la mise en place de sanctions encore plus sévères contre l’Iran et les pays qui le soutiennent. Ce qui dérange dans une grande mesure les intérêts européens.