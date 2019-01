A quoi ressemble le marocain moyen? Le HCP dresse un « Portrait-robot »…

Casanier, homo-ludique et dévot ! Qu’il soit chômeur ou non, hyperendetté ou non, en bonne santé où hypertendu, l’emploi du temps du Marocain tel qu’établi par le Haut commissariat au Plan aide dans une large mesure à dresser, même à de très gros traits, le « Portrait-robot » type du Marocain. Ainsi, on est face à un homo-ludique par excellence doublé d’un dévot. Pour s’en convaincre, il suffit de se pencher sur « le temps libre » qui représente 6H40mn pour 28% de la population. Il est consacré à raison de 19% (soit 4h32 mn) aux loisirs, 5% (soit 1h09) à la sociabilité et les 4% qui restent sont dédiés aux pratiques religieuses (soit 1h).



L’enquête d’emploi du temps de 2012 du HCP apporte plusieurs autres indicateurs chiffrés sur le modus vivendi du marocain moyen. Un jeune de 15 ans et plus passe chaque jour, en moyenne, 2h14 mn devant la télévision, soit 33,6% de son temps libre. Quant à la lecture et/ou la pratique du sport, il ne leur consacre que 2mn chacune de son temps !

Ce constat est presque le même pour les enfants. Ils consacrent 43,6% de leur temps libre à la télévision, soit une moyenne de 3h00 par jour. Quant à la pratique quotidienne du sport et la lecture, la première consomme seulement 2mn, et la deuxième une minute. Pour ce qui est des activités pour lesquelles les enfants utilisent internet, il s’agit essentiellement des réseaux sociaux et la part de cet accès alloué à des recherches éducatives ne représente que 5%.