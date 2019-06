Abu Dhabi avance ses pions en Afrique: Une base militaire émiratie au Niger ?

Après les Allemands, les Américains et les Français, le tour des Emiratis est-il venu ?

Les négociations ardues entre Niamey et Abu Dhabi qui souhaite installer sur une base militaire émiratie sur le sol nigérien sont entrées dans leur phase finale.

L’installation d’une base militaire à la frontière nord du Niger qui jouxte l’Algérie et la Libye serait programmée dans les mois à venir.

Les observateurs assimilent l’aboutissement des négociations entre Abu Dhabi et Niamey à une opération à « hauts risques » pour le président Mahamdou Issoufou qui, de la sorte, risque de basculer dans le bourbier libyen.

Ce qui contribuera à fragiliser davantage le Niger qui n’ignore pas que les EAU agissent déjà en « parrain » du maréchal autoproclamé Khalifa Haftar.

Ce dernier qui jouit aussi du soutien de l’Egypte, mais aussi de la France, mène depuis quelques mois une offensive militaire contre le gouvernement libyen d’union nationale présidé par Fayez Sarraj et cautionné par l’ONU.

En prêtant son sol aux Emiratis, le Niger pourrait être embrasé par le feu qui couve à sa frontière avec la Libye.

Le président du gouvernement libyen qui subit la pression guerrière de Haftar a déclaré à Sky News, que les combats autour de Tripoli ont eu pour première conséquence, un regain certain de la force de Daech, avec le réveil de nombreuses cellules dormante.

Le président nigérien avait, au départ, marqué sa réticence à un accord avec les Emirats, arguant que son pays venait de refuser une demande italienne identique.

Rome voulait justement installer une base militaire dans le nord du Niger pour, assurent ses représentants, combattre l’immigration clandestine vers l’Europe.

Mais Niamey ne pouvait résister aux Emiratis semblent qui déploient carnet de chèques et pressions diplomatiques, notamment l’aide de leurs alliés saoudiens très influents au Niger.

En fait, ce n’est pas tant le Niger ou la menace terroriste dans le Sahel qui intéressent Abou Dhabi qui, soit-dit en passant, n’a pas de tradition militaire.

L’obsession ce petit Etat de sept émirats répartis sur 83.600 km2, c’est la Libye.

Prendre pied au nord du Niger, à un jet de pierre de la Libye, c’est pour les Emiratis être en mesure de soutenir massivement et plus facilement le maréchal Haftar, leur allié dans le conflit qui oppose le chef de l’armée nationale libyenne au gouvernement d’union nationale de Fayez el-Sarraj.

Au-delà du soutien au maréchal Haftar, l’installation d’une base émiratie au Niger prolonge la rivalité entre, d’un côté, les Emirats arabes unies et leurs alliés saoudien et égyptien soutiens déclarés de l’armée nationale libyenne et de, l’autre côté, la Turquie et le Qatar, parrains du gouvernement d’union nationale d’el-Sarraj et des milices armées qui défendent Tripoli.