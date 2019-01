Accord agricole Maroc-U.E: Le dernier baroud d’honneur des séparatistes à Strasbourg

Pas de surprises à attendre depuis Strasbourg où, le 16 janvier, le vote final de l’accord agricole liant le Maroc à l’Union européenne est programmé. Comme à l’accoutumée, les adversaires de la marocanité du Sahara sont à la manœuvre pour tenter de torpiller le deal. Quand bien même des négociations serrées ont été menées pour la mise à jour des dispositions juridiques liées aux provinces sahariennes désormais intégrées audit accord.



Faut-il dès lors s’étonner outre mesure de la charge menée par le Groupe confédéral de la gauche unitaire européenne/gauche verte nordique (GUE-NGL) sous l’impulsion de la « Izquierda Unida », formation espagnole de gauche connues pour ses accointances avec les séparatistes pour saboter l’aboutissement des négociations entre les parties marocaine et européenne ? Assurément non. Et c’est dans ce cadre-là qu’il faudra placer l’offensive orchestrée par Paloma Lopez députée de gauche auprès de ses « camarades » en faisant adopter une résolution d’urgence pour renvoyer ledit accord devant la Cour de justice de l’UE pour avis avant son adoption en plénière. Dès lors, une course contre la montre est engagée par ce courant pour faire le plein de signatures. Pour motiver une telle démarche, l’eurodéputée affirme dans une lettre adressée à ses pairs que la Commission du commerce international (INTA, relevant du Parlement de Strasbourg)) avait adopté cet accord «qui couvre le territoire occupé du Sahara occidental», malgré les multiples décisions de la Cour de justice de l’UE. «C’est pour cette raison que nous voulons recueillir les 76 signatures pour déposer une proposition de résolution pour la prochaine plénière, afin de renvoyer l’accord devant la Cour de justice de l’UE», précise-t-elle. Dans le pire des cas, comme dans le meilleur des scenarii auquel aspirent les séparatistes, le succès d’une telle démarche qui s’apparente à une ultime tentative des séparatistes pour faire invalider l’accord, ne saurait que perturber le processus de vote prévu mercredi 15 janvier.

Pour rappel, le 10 décembre 2018, la Commission du commerce international (INTA) avait adopté à une écrasante majorité l’accord agricole. Ce vote décisif dans cette commission, qui statue sur les questions de fond, était intervenu après l’avis favorable rendu, mi-septembre 2018, par la Commission de l’Agriculture et du développement rural (AGRI) du Parlement européen. Surtout que le dossier relatif aux incidences bénéfiques dudit accord sur les populations des provinces sahariennes n’est plus à démontrer.

Dès lors, le renouvellement dudit accord qui étend les préférences commerciales aux produits agricoles et de la pêche issues du Sahara marocain, n’attend que la séance de mercredi pour être adopté définitivement.

On aura donc tout vu depuis quelques mois lorsque le meccano des séparatistes et de leurs mentors s’est emballé pour nuire aux intérêts marocains. L’épilogue renseigne, certes, sur leur hargne. Mais traduit surtout pour « la fin des haricots ». Il faut prévoir donc un dernier baroud d’honneur des séparatistes… En attendant d’autres batailles sur d’autres fronts.