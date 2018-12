Accord agricole Maroc-UE: La dernière ligne droite à franchir…

La Commission du commerce international du Parlement européen (INTA) a adopté, lundi soir, à une écrasante majorité l’accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne (UE). Ce vote décisif, qui statue sur les questions de fond, est l’ultime étape au niveau des commissions spécialisées du Parlement européen avant l’adoption finale en session plénière qui devrait intervenir en janvier prochain.

De source parlementaire européenne à Strasbourg on estime que ce vote décisif, qui reflète la position des groupes politiques représentés au sein du Parlement européen, intervient dans la suite des développements positifs récents qui ont vu le Maroc et l’Union européenne renforcer la sécurité juridique de leurs accords commerciaux et consolider leur partenariat stratégique dans plusieurs domaines.

Ledit accord vise à étendre les préférences commerciales aux produits agricoles et de la pêche issus des provinces du sud du Royaume, rappelle-t-on. L’élargissement des préférences tarifaires aux produits issus des provinces du sud du Royaume a eu « un impact positif» sur le développement de la région, estime le Parlement européen. Ce dernier souligne, sur son site, que cette mesure, dont la région a bénéficié entre 2013 et 2016, avait eu «un impact positif sur les secteurs de l’agriculture et de la pêche, sur l’investissement dans les infrastructures, la santé et l’éducation », notant que «la non-application des préférences aurait eu, au contraire, des effets négatifs».

Réagissant à ce développement, Abderrahim Atmoun, président de la commission parlementaire mixte Maroc-UE, du côté marocain (CPM), a fait état d’une « nouvelle étape dans le rapprochement entre les deux partenaires ». Et d’ajouter via un communiqué que ledit vote « vient apporter une valeur ajoutée à la qualité ‎des relations avec le parlement européen» et «consolider l’importance stratégique croissante du Maroc dans le partenariat euro-méditerranéen ‎et le modèle de développement politique et économique démocratique qu’incarne le ‎Royaume par rapport à d’autres pays notamment en Afrique du nord et dans le monde arabe». A. Atmoun a exprimé par ailleurs « la volonté commune de poursuivre le dialogue euro-marocain et l’importance de trouver des réponses aux défis et menaces auxquels nos régions sont confrontées et d’agir solidairement pour promouvoir la Politique européenne de voisinage en exploitant toutes les possibilités de coopération entre l’UE et le Maroc tendant à parvenir à une sécurité ‎durable et à une prospérité partagée ».