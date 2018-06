Accords de Camp David: Le jeu occulte de Riyad dévoilé

Le Département d’État des États-Unis Il a publié de nouveaux documents secrets qui révèlent le soutien saoudien à l’accord de paix entre l’Egypte et le régime israélien.

Ces rapports montrent le soutien que l’Arabie saoudite a offert au régime israélien après la guerre du Kippour, aussi connu comme le Ramadan ou Octobre, un affrontement armé entre le régime israélien et les pays arabes en Octobre 1973 et le rôle Le but fondamental du Royaume Arabe était de conclure les accords de Camp David entre Israël et l’Egypte en 1979, selon le site Internet Middle East Monitor.

Un télégramme, daté du 10 août 1978 et envoyé par l’ambassade des Etats-Unis en Arabie Saoudite au Département d’Etat des Etats-Unis, révèle que le 9 août de la même année dans la ville saoudienne de Taif, un rencontre entre l’ambassadeur américain John C. West et le ministre saoudien des Affaires étrangères à l’époque, le prince Saud Al-Faisal.

Un responsable américain, dont l’identité n’a pas été révélée qui a écrit le télégramme et a participé à la réunion, Al-Faisal a dit « a exprimé son plein soutien » à l’invitation du président américain Jimmy Carter (1977-1981) de son homologue égyptien Anwar Sadat (1970-1981) et le Premier ministre israélien Menahem Begin (1977-1983) ont tenu une réunion à Camp David. Le ministre saoudien des Affaires étrangères a également « déclaré qu’il considérait la recommandation du Comité consultatif général de publier une déclaration publique sur ce soutien », a-t-il ajouté.

Selon le message, Al-Faisal a déclaré lors de la réunion que « définitivement considéré que la position de l’Arabie saoudite sur les négociations avait été déformée et les Saoudiens ne pas essayer d’arrêter les négociations. » Il a également expliqué que la visite du prince héritier saoudien à l’époque, Fahd Bin Abdulaziz Al Saoud, Le Caire (capitale égyptienne) n’a pas été destiné à mettre fin à ce processus.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères a déclaré la visite du prince Fahd est venu en Egypte après Sadate a décidé de ne pas participer aux négociations au château de Leeds au Royaume-Uni, tenue du 18 au 19 Juillet de 1978. Le télégramme a révélé que Saoud al-Faisal a répondu avec enthousiasme remarquable et a dit: « Nous voulons que le Camp David réussir, parce que ce serait un succès pour nos amis les plus proches en Egypte et les Etats-Unis (…) Nous ferons tout notre possible pour aider «