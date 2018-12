ACOA 2019: L’OEC et la DGI entament les échanges sur le programme

Dans le cadre des préparatifs du Congrès Africain de la profession comptable, ACOA 2019 qui se tiendra à Marrakech du 19 au 21 juin prochains, le Directeur Général des impôts, Omar Faraj, a rencontré à Rabat le, Président de l’Ordre des Experts-Comptables (OEC), Issam El Maghiri, le Président du comité scientifique ACOA, Samir Agoumi, Mohamed Hdid, Président du comité partenariats et sponsoring ACOA, Larbi El Aoufir, Président du comité organisation ACOA, et Naima Nasr, Déléguée Générale de l’OEC et Coordinatrice Générale du Congrès. Après des échanges riches, Faraj a relevé que « La priorité de l’administration fiscale est l’élargissement de l’assiette fiscale et la réduction de la pression fiscale. Ce qui permettra de mieux accompagner les programmes sociaux du Royaume». Ce sujet qui a trait à la politique fiscale et saperformance sera justement largement débattu au niveau du programme de l’ACOA 2019. L’OEC se félicite du choix de la thématique de l’ACOA 2019 qui est en parfaite cohérence avec les grandes orientations fiscales du Royaume.

