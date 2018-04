Activité industrielle: Bon démarrage de l’année 2018

Après avoir clôturé l’année 2017 sur une bonne performance, le secteur manufacturier démarre l’année 2018 sous de bons auspices comme indiqué par ses principaux indicateurs. C’est ce qu’affirment les analystes de la Direction des Etudes et des Prévisions Financières dans leur note de conjoncture du mois d’avril. Ainsi, après s’être raffermie en moyenne de 2,1% en 2017, après +0,8% au terme de l’année 2016, la valeur ajoutée du secteur manufacturier continue sur cette trajectoire au premier trimestre de l’année 2018, favorisée par le bon comportement de la demande étrangère adressée au secteur. En effet, les exportations du secteur de l’automobile, de l’aéronautique, de l’industrie alimentaire, de textile et cuir et de l’électronique se sont favorablement comportées, se raffermissant de 16,5%, de 18,8%, de 4,9%, de 2,4% et de 0,7%, respectivement à fin mars 2018. Du côté du secteur chimique et para-chimique, le volume de production des dérivés de phosphates, composante importante de ce secteur, s’est renforcé au terme des deux premiers mois de 2018 de 16,5%, tiré par la progression de la production des engrais phosphatées de 22,9% et de celle de l’acide phosphorique de 7,6%. Sur un autre volet, les derniers résultats de l’enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib, auprès du secteur manufacturier, font état d’une légère amélioration du taux d’utilisation des capacités de production de 0,5 point à fin février 2018, comparativement à la même période de l’année précédente pour se situer à 60,5%. D’après les résultats de la même enquête, les industriels s’attendent à une augmentation de la production et des ventes durant le deuxième trimestre 2018.

