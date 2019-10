Addoha: Des marges en amélioration

Le groupe Addoha a opéré une reconfiguration de sa production, entrainant une baisse de son chiffre d’affaires réalisé sur le premier semestre 2019.

Cette baisse est de 2 Mds de dirhams (dont le 1,1 Md dans l’économique et le moyen standing), soit une baisse de 21% par rapport à juin 2018.

Mais le résultat net consolidé résiste. Il est de 422 MDH, soit une hausse de 1,68% par rapport à juin 2018.

La société indique avoir profité du pilotage prudent de l’activité en parallèle au ciblage des projets à forte valeur ajoutée.

Le RNPG est en baisse de près de 9% (-25% en proforma).

Cette performance est expliquée par la forte maîtrise des coûts opérationnels et non opérationnels qui a permis de baisser les charges de structure de 27% et les frais financiers de 14% par rapport au premier semestre 2018. Ce qui a contribué à l’amélioration de la marge opérationnelle de 1,3 pts. Sur le plan bilanciel, la société indique que son endettement net global a continué de baisser, s’établissant à 5,49 Mds de dirhams, en baisse de 217 MDH par rapport à fin 2018, et ce malgré une hausse de la dette en Afrique de l’Ouest de 112 MDH.