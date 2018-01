ADDOHA: Lancement d’un nouveau plan stratégique baptisé PAC 2020

Le groupe Addoha vient de se doter d’un nouveau plan stratégique. Baptisé « Priorité au cash », ce plan, qui porte sur la période 2018-2020, a pour objectif premier de poursuivre la politique de génération soutenue de cash autour de 1,9 Mrds Dh par an, ce qui permettra de maintenir un niveau de cash flows opérationnels largement positifs, totalisant près de 5,6 Mrds Dh par an, et à même de permettre au groupe de poursuivre son désendettement global, acquérir du foncier liquide, et assurer une capacité de distribution de dividendes. L’autre objectif de taille est la maîtrise du niveau d’activité en s’alignant sur la demande. Ainsi, le groupe table en 2018 sur une demande en logement au Maroc au même niveau qu’en 2017, pour un chiffre d’affaires qui devrait se situer entre 6,2 et 6,3 Mrds Dh, incluant une contribution en 2018 de 200 MDH à 300 MDH des relais de croissance. Pour 2018, le groupe prévoit de maintenir son niveau de marge opérationnelle à 29%, avant de monter en puissance à partir de 2019 grâce aux autres relais de croissance qui devrait porter le niveau de marge opérationnelle entre 30 et 32%. Le moyen standing a été placé comme principal moteur de croissance sur la période prévisionnelle et devrait représenter 14% du chiffre d’affaires en 2020. Pour sa part, l’Afrique subsaharienne devrait représenter 7% des ventes à horizon 2020. Pour ce qui est du budget d’acquisition ciblée de foncier, il devrait tourner entre 400 et 500 MDH par an selon le plan. Le dernier objectif du groupe est de se maintenir comme valeur de rendement. Dans ce sens, Addoha souhaite poursuivre la même stratégie de distribution que lors du PGC avec plus de 2,1 Mrds Dh de dividendes distribués sur la période écoulée.

