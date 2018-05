Adéquation formation/emploi: Le HCP dévoilera les résultats de son étude aujourd’hui

Après plus de quatre mois de son annonce, le Haut-Commissariat au Plan (HCP) présentera finalement ce mercredi 2 mai son étude sur l’adéquation entre formation et emploi lors d’une rencontre sous la présidence d’Ahmed Lahlimi Alami au siège de l’institution. Elaborée sur la base des données du Recensement Général de la Population et de l’Habitat, cette étude analysera la situation de l’emploi des actifs diplômés respectivement de l’enseignement général et de la formation professionnelle, sous l’angle de l’adéquation de leurs diplômes à l’offre du marché du travail. Pour rappel, un premier aperçu de cette analyse a été servi à l’occasion de la présentation du Budget Economique Prévisionnel 2018 en janvier dernier avec des chiffres chocs notamment sur la formation professionnelle, en termes de chômage de ses promotions comme en termes d’adéquation de leur formation à l’emploi. On en connaitra plus après la présentation de cette étude. A suivre.

Related