ADM: Partenariat étendu avec l’UniversitéCadi Ayyad

La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) et l’Université Cadi Ayyad à Marrakech (UCA) ont signé le 10 décembre, l’extension de leur convention de partenariat scientifique portant notamment sur le compactage à sec, pour soutenir d’autres domaines de recherche innovants en relation avec le développement durable et l’intelligence artificielle. L’économie de l’eau par compactage à sec des sols dans leur état naturel lors de la construction des remblais des routes et des autoroutes est l’axe de recherche principal de la convention initiale. Une thèse co-encadrée par le partenaire industriel a été soutenue le samedi 8 décembre 2018 constituant ainsi l’aboutissement d’une première étape de collaboration fructueuse. Les réflexions vont continuer à être développées sur ce sujet fort intéressant dans la convention signée. Les autres axes de recherche qui seront développés mutuellement par les partenaires portent sur la mobilité durable, l’érosion et la stabilité des talus, l’aménagement du territoire et les impacts environnementaux, la qualité des sols et des matériaux de construction des ouvrages d’art, les énergies renouvelables et l’intelligence artificielle.