Affaire Hajar Raïssouni: Entre pétitions et sit-in…

S’il n’y avait pas foule lors du procès de Hajar Raïssouni qui, le 30 septembre dernier, a conduit à des peines d’emprisonnement ferme (la journaliste et son soupirant ayant été condamnés à 1 an de prison chacun, outre celle de deux ans réservée à son médecin), les vents de la mobilisation sont au rendez-vous en ce mercredi 2 octobre.

Plusieurs associations, dont l’Association marocaine des droits humains (AMDH), ont appelé à la tenue d’un sit-in le 2 octobre à partir de 17 h 30 à Rabat, devant le Parlement.

Dans un communiqué conjoint, les associations dénoncent « un procès inéquitable et les lourdes peines prononcées » contre les inculpés dans l’affaire Hajar Raissouni. Les signataires réclament « un pouvoir judiciaire indépendant, qui respecte les droits et libertés », tout en appelant à « l’abrogation des lois obsolètes qui ont été utilisées contre Hajar et ses co-accusés et qui violent le droit aux libertés individuelles garanti par le droit international des droits de l’Homme ».

Dans la foulée, une pétition a également été lancée, « exhortant les autorités publiques marocaines à arrêter ces poursuites sordides […] et à légiférer pour garantir les droits fondamentaux des femmes ainsi que la liberté d’opinion dans le Royaume. »

En tout cas, force est de noter qu’un vif et vivifiant débat est nourri autour du dossier des libertés individuelles dans le pays.

Les discussions autour du caractère «dépassé et inapplicable» de certaines lois vont bon train. C’est le cas notamment de certains articles du code pénal, dont la réforme est toujours bloquée au niveau de la Chambre des représentants. Ce texte, déposé au Parlement en 2016, n’a pas encore été approuvé.

Les membres de la Commission de la justice et de la législation de la 1re Chambre avaient jusqu’au 20 septembre dernier pour déposer leurs amendements.

Délai prorogé pour que les groupes de la majorité trouvent un terrain d’entente sur les amendements à proposer.

Toutefois, aucune date n’a été encore fixée comme nouveau délai pour le dépôt des amendements.

Force est de souligner l’état de frilosité qui caractérise l’approche de la majorité des partis politiques vis-à-vis du dossier des libertés individuelles dans le code pénal.

Les questions de l’avortement et des relations sexuelles consensuelles entre adultes restent des plus clivantes.

Seul Omar Balafrej, député FGD, propose d’abroger certains articles, notamment 489, 490 et 491, qui, assure-t-il, «sapent les efforts de consolidation des libertés individuelles».

Le PPS s’oriente aussi vers une révision devant «consacrer les principes des droits humains tels qu’ils sont internationalement reconnus, et consolider les libertés individuelles et collectives ainsi que l’égalité hommes-femmes».

La pression exercée par les ONG, sur fond de procès « calamiteux » en termes de respect des droits humains, saura-t-elle opérer parmi les formations politiques qui restent figées dans leur conception de la société ?

La question interpelle… Au moment où le Chef du gouvernement et leader du PJD, Saad Eddine El Othmani s’est déclaré publiquement contre tout amendement des textes de loi relatifs à l’avortement.