Affaire Skripal: J. Corbyn brise l’unanimité

Les éventuelles répercussions de l’affaire Skripal sur l’élection présidentielle russe du dimanche 18 mars seront scrutées, mais déjà, l’empoisonnement de l’ancien espion en exil provoque des remous sur la scène britannique. Vieux militant pacifiste et anti-OTAN, Jeremy Corbyn, chef du Labour, a refusé de condamner la Russie pour ce que la première ministre Theresa May a qualifié d’« affront à l’interdiction de l’usage des armes chimiques ».

Critiqué par des élus travaillistes pour avoir dressé un parallèle entre le travail des services de renseignement britanniques sur l’empoisonnement de Salibury et les mensonges utilisés pour justifier l’entrée en guerre en Irak en 2003, J. Corbyn vient d’aggraver son cas à leurs yeux.

Le leader chef de l’opposition estime dans un article paru jeudi dernier par The Guardian que « se précipiter sans attendre les preuves réunies par la police dans une atmosphère parlementaire enfiévrée ne sert ni la justice ni notre intérêt national ». « Le Royaume-Uni doit demander des comptes aux auteurs de cet acte, poursuit-il. Mais pour autant, ce n’est pas le moment de porter des jugements hâtifs qui pourraient conduire à une nouvelle Guerre froide. »

En début de semaine, la première ministre Theresa May avait elle-même envisagé deux hypothèses pour expliquer l’empoisonnement au novitchok, une substance neurotoxique mise au point du temps de l’URSS : « Soit une attaque directe de l’Etat russe contre notre pays, soit le gouvernement russe a perdu le contrôle de [ce produit] terriblement nocif et a permis son utilisation par d’autres ». Mais mercredi 14 mars, elle a conclu qu’en l’absence de clarification par Moscou, « il n’existe pas d’autre conclusion que celle qui désigne l’Etat russe comme coupable ».

Jeremy Corbyn estime qu’il est trop tôt pour trancher. « Des comptes doivent être demandées aux autorités russes sur la base de preuves », écrit-il en demandant une réponse « à la fois résolue et proportionnée ».

Certes, le leader de la gauche « ne soutient pas le régime de Poutine, son autoritarisme conservateur, ses atteintes aux droits de l’homme », certes l’attentat de Salisbury est selon lui « barbare et plus qu’irresponsable », certes il approuve l’expulsion de 23 diplomates russes, mais J. Corbyn reproche à T. May sa passivité à l’égard des oligarques russes qui blanchissent leur fortune à la City de Londres.

La retenue de M. Corbyn à l’égard de Moscou rend furieux de nombreux élus travaillistes anti-Corbyn qui, depuis le succès électoral aux législatives de juin, avaient cessé de le critiquer. Le député John Woodcock a obtenu la signature de plus de trente élus au bas d’une motion parlementaire reconnaissant « sans équivoque » la « culpabilité » de la Russie dans l’empoisonnement de Salisbury. Il estime « troublantes » les positions du leader de son propre parti, s’agissant d’« un homme qui souhaite diriger notre pays à un moment où il est menacé ». Plusieurs élus Labour réclament le report de la Coupe du monde prévue cet été en Russie, ou son tranfert dans un autre pays.

Même Emily Thornberry, ministre des AE du cabinet fantôme et proche de J. Corbyn, a déclaré qu’il existait des « présomptions suffisantes »contre la Russie. Quant à Keir Starmer, chargé du Brexit à la direction du Labour, il estime « très important d’appuyer l’action de la Première ministre ». Pour Mme May, dont le leadership est sans cesse contesté, et qui dispose d’une majorité fragile à Westminster, la fracture ouverte au Labour par l’affaire russe tient de la divine surprise.