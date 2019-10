Africa IT Expo 2019: Carrefour de l'innovation et du digital

La 4ème édition de l’Africa IT Expo (AITEX), qui a ouvert ses travaux, jeudi à Rabat, met à l’honneur l’innovation et le digital en réunissant les poids lourds du secteur des technologies de l’information (IT) autour des dernières innovations technologiques.

L’édition 2019 qui se tient sous l’égide du ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, est organisée sur le signe « Faire du numérique une nouvelle ressource de l’Afrique et un moteur de croissance ».

Il met à l’honneur deux pays représentant l’Afrique et l’Asie: la République du Congo et la République Populaire de Chine.

S’exprimant à l’ouverture de cette édition, Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie Verte et Numérique, Moulay Hafid Elalamy, a plaidé pour la mise en place d’infrastructures indispensables à l’implémentation de la transition digitale en Afrique : « L’Afrique dispose d’une jeunesse assoiffée de savoir et de liberté digitale qui a besoin d’infrastructures pour pouvoir aller plus loin« , a affirmé le ministre incitant les Etats à mettre en place des infrastructures de qualité capables de supporter les générations à venir.

Il a également appelé à l’accompagnement de l’innovation à tous les niveaux, notamment en faveur des start-ups et des grandes entreprises à travers des accélérateurs de développement, exprimant à cet égard, le souhait de voir changer les logiciels de formation dans le continent qui sont, selon lui, « obsolètes pour la grande majorité« .

Le digital contribue à faire émerger davantage le continent en favorisant l’inclusion sociale et financière et représente un saut qualitatif pour l’Afrique, a-t-il ajouté.

Il a rappelé, dans ce sens, que le continent recèle d’opportunités phénoménales dans le digital, relevant toutefois que les retards accusés en la matière peuvent être perçus comme des opportunités « qui vont permettre de réaliser des avancées dans des domaines qui pourraient devenir les nôtres demain« .

De son côté, la présidente de l’APEBI, Saloua Karkri Belkeziz, a indiqué que l’AITEX est une plateforme unique en son genre qui offre à de nombreuses entreprises l’occasion de collaborer et d’échanger avec les leaders technologiques, les acteurs de l’écosystème, les institutionnels, les opérateurs télécoms, les Startups, les écoles et les médias.

Cette 4éme édition, organisée en partenariat avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et l’Agence de développement digital (ADD), vise la consolidation de l’axe Pékin-Rabat-Afrique francophone, a-t-elle dit.

Elle est marquée par la présence d’une forte délégation chinoise, d’une délégation congolaise de haut niveau, ainsi que par une participation africaine soutenue.

S. Belkeziz a salué, à cette occasion, les efforts déployés par le Maroc en matière de digitalisation, relevant que les multiples projets initiés dans ce cadre de par le monde constituent des éléments essentiels du nouvel ordre économique car les nouvelles technologies sont la clé de voûte pour la redynamisation de l’économie et la restructuration de la société.

Cette année, l’AITEX met l’accent sur quatre thématiques principales, à savoir « Citizen centric », « Futur du Travail », « Innovation inversée » et « DeepTech ».

D’autres sujets seront traités aussi durant cet événement de deux jours sous forme de workshops, tels que la « Blockchain », la « Cybersécurité » et le « Digital Banking ».

En plus des plénières, Africa IT Expo propose divers temps forts, notamment l’exposition « Village Tech », vitrine des technologies mondiales et de l’innovation, où les exposants présentent leurs produits, technologies et services.