Africa IT Expo: La Chine à l’honneur à la 4ème édition

L’Apebi, Fédération des Technologies de l’Information, des Télécommunications et de l’Offshoring, vient d’annoncer la tenue de la 4ème édition d’AFRICA IT EXPO, Business Forum international des technologies de l’information, les 24 et 25 octobre, à Rabat.

Véritable vitrine IT pour le continent Africain, AITEX est inscrit désormais dans l’agenda annuel des événements incontournables des professionnels IT. Autour du thème fédérateur « Faire du Numérique une nouvelle ressource de l’AFRIQUE et un moteur de croissance », AITEX confirme sa vocation de Forum International Professionnel en proposant une 4ème édition pleine d’innovations, de technologie avancée, de conférences inspirantes et d’expériences inédites.

Dans ce sens, l’Afrique, résolument tournée vers le futur, fait de la transformation numérique sa priorité et conjugue la révolution digitale en harmonie avec sa Culture. Ayant réuni en 2018 plus de 1200 participants venus du monde entier, AITEX offre chaque année aux visiteurs des solutions et des innovations tout en mettant à contribution les expériences, témoignages, regards-croisés et l’éclairage d’experts et consultants de renommée internationale.

Pour cette 4ème édition, deux pays seront à l’honneur : la République du Congo et la République Populaire de Chine.

Plateforme unique d’échanges, de partenariats, et de rencontres interentreprises, institutions, consultants et experts de renoms, AITEX offrira ainsi de multiples opportunités pour les entreprises, afin de développer leur écosystème d’innovation, collaborer avec les startups, présenter leurs dernières technologies, développer leurs réseaux, débattre de nouvelles idées et rencontrer les donneurs d’ordre.