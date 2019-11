Africa Security Forum 2019: Les enjeux sécuritaires du changement climatique au centre des débats

Rabat abritera du 1er au 3 décembre 2019 la 4ème édition de l’Africa Security Forum, un événement d’envergure internationale qui offrira durant 3 jours un espace de réflexion et de convergence des initiatives, afin d’apporter des réponses concrètes et adaptées aux enjeux auxquels le Continent doit faire face – aujourd’hui comme demain.

Co-organisé par le Centre de Recherches et d’Etudes Stratégiques Atlantis, et le Forum International des Technologies de Sécurité (FITS), l’Africa Security Forum réunit cette année les représentants de 35 pays africains, ainsi que 400 personnalités et experts issus des quatre coins du globe.

L’édition 2019 de l’Africa Security Forum abordera une thématique en phase avec les préoccupations mondiales : «L’Impact du Changement Climatique sur la Sécurité en Afrique».

En effet, le changement climatique bouleverse l’équilibre de la planète à un tel degré qu’il est difficile de cerner précisément son impact.

Une chose est sûre toutefois: ses conséquences sur les écosystèmes, la biodiversité et les sociétés humaines soulèvent dès aujourd’hui de sérieux problèmes en matière de sécurité. Particulièrement en Afrique, continent le plus vulnérable de la planète aux impacts des changements climatiques en raison des défis politiques, socio-économiques et démographiques auxquels il doit faire face…

La thématique générale du changement climatique sera ainsi abordée sous plusieurs angles, qui constitueront les 3 temps forts de l’édition 2019, la première thématique étant Sécurité alimentaire et gestion de l’eau, la deuxième est liée à l’Accroissement démographique et développement agricole et enfin la dernière s’attardera sur l’anticipation des solutions de demain.

À l’instar des éditions précédentes, l’ASF 2019 accueillera des experts reconnus, issus des Ministères et Administrations concernés du Continent, des spécialistes de ces problématiques, des responsables des Organisations Régionales et/ou Sous Régionales du Continent, et des représentants des Organisations internationales en charges de ces thèmes.