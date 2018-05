African Banker: Deux banques marocaines primées

Les lauréats des Trophées African Banker 2018, organisés chaque année en marge des Assemblées générales annuelles de la Banque africaine de développement, ont été annoncés lors d’un prestigieux dîner de gala à Busan, en Corée du Sud. Ces Trophées rendent hommage à l’excellence dans les secteurs de la banque et de la finance sur le continent africain. Cette année l’Afrique de l’Est a dominé les trophées. Le PDG d’Equity Group Holdings Plc au Kenya, James Mwangi, a été désigné Banquier de l’année. Sa banque Equity Group a également remporté le trophée très prisé de Banque africaine de l’année face à trois autres nominés. Le Tanzanien Dr Benno Ndulu, ancien gouverneur de la Banque centrale qui a achevé son second mandat l’an dernier, s’est vu décerner le titre de Gouverneur de l’année pour son travail dans le domaine de l’inclusion financière et pour sa gestion macroéconomique saine. CRDB, autre établissement tanzanien, a obtenu le prix de meilleure banque régionale d’Afrique de l’Est. Les banques sud-africaines ont dominé les catégories Deal de l’année et Banque d’investissement de l’année. Le Maroc n’est pas en reste, le titre de Banque socialement responsable de l’année a été décerné au groupe BMCE Bank of Africa au Maroc, considéré comme un leader de la finance durable. Le prix de l’inclusion financière est revenu pour sa part au Crédit Agricole du Maroc.

