Agriculture: Campagne compromise, sauf miracle !

La Direction des Études et des Prévisions Financières vient de publier sa première note de conjoncture au titre de l’année 2020.

Bien qu’en affichant un certain optimisme quant à la reprise de l’économie nationale, en particulier du fait d’une reprise anticipée de la demande extérieure, la note ne cache pas ses réserves quand à l’évolution du secteur primaire, et particulièrement l’agriculture dont la saison semble pour le moins compromise.

Et pour cause, au 31 décembre 2019, le cumul pluviométrique de la campagne agricole 2019/2020 aurait atteint 124,5 mm, au lieu de 199,5 mm à la même date de l’année précédente, soit une baisse de 37,6% par rapport à la campagne précédente et de 13,6% par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Ce déficit pluviométrique au début de l’actuelle campagne a caractérisé la majorité des régions pour donner lieu à un taux de remplissage des barrages à usage agricole de 47,6% au lieu de 60,2% il y a une année.

Ceci n’a pas manqué de toucher le couvert végétal qui, d’après le Centre Royal de Télédétection Spatiale (CRTS), a été marqué à la fin du dernier mois de l’année 2019 par une situation moyenne à faible dans la majorité des régions agricoles, à l’exception de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Rabat-Salé-Kénitra où une amélioration a été observée au cours du mois de décembre 2019.

La comparaison de la saison en cours avec celle de l’année dernière montre une situation globalement similaire à légèrement inférieure dans les régions de Beni Mellal-Khenifra, Marrakech-Safi et Souss-Massa, soit les régions les plus productives pour le secteur.

À moins d’un miracle, l’impact d’une mauvaise saison agricole ne manquera pas de plomber tout espoir de reprise en 2020.