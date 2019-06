Al-Omrane maintient la cadence: Plus de 5,5 Mrds de Dh d’investissements en 2019

Le Groupe Al-Omrane maintient la dynamique de croissance en mettant sur la table pas moins de 5,5 Mrds de Dh d’investissements. L’année 2019 est celle de la relance…

En bouclant l’année 2018 avec plus de 5 Mrds de Dh d’investissements, Al Omrane fait mieux pour l’année en cours en cherchant à mobiliser une enveloppe de plus de 5,5 Mrds de Dh. Le bras immobilier de l’Etat compte, vi cet engagement d’envergure, mettre en chantier 28.000 logements et achever autant d’unités.

Badre Kanouni, président du directoire du holding, a annoncé qu’en 2018, le groupe s’était lancé dans la construction de quelque 26.892 unités et achevé plus de 24.758 autres en propre et avec des partenaires.

En matière de restructuration urbaine, les travaux de mise à niveau ont profité à plus de 121.732 ménages (achèvements) et 105.054 ménages (mises en chantier), a précisé B. Kanouni lors du dernier conseil de surveillance du Holding.

Le groupe, rappelle-t-on, a réalisé un chiffre d’affaires de 5,02 Mrds de Dh en 2018, quasi stable par rapport à 2017. L’année a également été marquée par une levée obligataire d’un milliard de DH sur le marché financier.