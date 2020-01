Alger ferme les yeux sur la présence turque en Libye: Pourquoi Tripoli excite tant A. Tebboune ?

Abdelmajid Tebboune cherche à se donner une stature internationale pour émousser le souvenir d’une élection tronquée l’ayant porté par défaut à la tête de l’Etat algérien.

D’où les gesticulations diplomatico-militaires de l’homme lige du système sur le dos des Libyens en proie à un chaos sécuritaire.

Les officiels algériens ne craignent pas le ridicule lorsqu’il s’agit d’isoler le Maroc. Et parmi eux, nul besoin de rappeler l’actuel chef de l’Etat, enfant putatif du système, qui s’est évertué à rappeler en grandes fanfares les constances qui font la politique internationale de l’Algérie.

Sans égard pour son voisin occidental, A. Tebboune n’aura pas manqué de régurgiter la rhétorique antimarocaine en réaffirmant l’appui inconditionnel à la sécession polisarienne nourrie par les généraux algériens dans une quête effrénée à un prétendu leadership régional. Mais il faut dire que la même logique belliqueuse est tapie dans le subconscient collectif algérien à l’endroit du voisin de l’Est: la Libye.

Faut-il s’étonner à ce qu’on taille au maréchal autoproclamé Khalifa Haftar, homme fort de l’Est libyen, un uniforme cousu d’«arrogance»? Sûrement pas.

La raison en est simple: contrairement à Fayez al-Sarraj, désormais en perte de vitesse sur l’échiquier libyen, le patron de l’Armée nationale libyenne (ANL) refuse d’avaliser les desseins du système algérien qui éclairent, sous un jour nouveau, les véritables tribulations algéro-turques dans la région.

K. Haftar qui est allé jusqu’à menacer l’Algérie de guerre n’aurait emprunté cette voie belliqueuse que pour forcer le système algérien à revoir ses calculs qui consistent à inscrire dans le marbre un tracé frontalier devant priver les Libyens de près de 40.000 km carrés riches en ressources hydriques, en minerais et en hydrocarbures.

Voilà la raison qui pousse Alger à pactiser avec Ankara qui, en convoyant ses troupes vers la Libye, forts aussi de quelques milliers de djihadistes qui lui sont inféodés en Syrie, vole au secours du patron du Gouvernement d’union nationale (GNA), basé à Tripoli.

Le prix à payer dans ces conditions sera lourd pour le peuple libyen qui vit une effroyable instabilité, laquelle déborde par ailleurs sur la vaste zone grise sahélo-saharienne, depuis la chute du régime Kadhafi.

Alger qui a montré ses muscles à la veille du vote des parlementaires turcs de la résolution autorisant l’envoi de soldats en Libye appuyer un GNA en perte de vitesse visait plus à faire monter les enchères qu’à défendre le sort du peuple libyen.

L’isolement de F. al-Sarraj qui se renforce au fur et mesure que l’ANL occupe plus d’espace est un signe de faiblesse qu’il fallait exploiter.

Une «fenêtre de tir» que le système algérien ne pouvait laisser passer sans s’en mordre les doigts si jamais le siège de Tripoli finit par porter K. Haftar au fête du pouvoir libyen.

En invitant Recep tayyip Erdogan à faire le déplacement à Alger épouse la trajectoire expansionniste dont fait preuve le système algérien qui, du coup, tourne le dos au sacro-saint principe d’intangibilité des frontières.

À l’offensive diplomatique sur le dossier libyen, Alger fera tout pour exclure le Maroc qui a milité pour que l’accord de Skhirat ne soit pas mis en bière.

C’est à l’aune de cette réalité qu’il faudra décrypter la ferme réaction de la diplomatie marocaine.

Nasser Bourita n’a pas hésité à tirer la sonnette d’alarme depuis Dakhla, en rappelant que «le royaume du Maroc exprime sa vive préoccupation concernant l’escalade militaire» en Libye. «Le Maroc rejette toute ingérence étrangère y compris les interventions militaires quelques soient ses fondements, ses motifs et ses acteurs», a-t-il indiqué.

Rabat met dos-à-dos la Turquie et ses adversaires qui s’agitent en renfort au maréchal K. Haftar.

Le ministre s’est déclaré persuadé que «les interventions étrangères ne contribuent qu’à compliquer la situation en Libye et éloigner la perspective d’une solution politique, consacrant les divergences internes et menaçant la paix et la sécurité dans l’ensemble de la région maghrébine». Ajoutant qu’ «il n’y a pas de solution militaire au conflit. Elle ne peut être que politique entre les protagonistes libyens (…) qui passe par une phase transitoire conformément à l’accord de Skhirat (signé le 17 décembre 2015) à dessein de le consolider et l’améliorer».

Quittant les traditionnels gonds, le chef de la diplomatie marocaine a lâché que «la Libye ne peut être une marque commerciale politique aux services de congrès et de réunions diplomatiques au lieu de servir les besoins vitaux du peuple libyen en la paix et la sécurité».

N. Bourita qui a décoché nombre de flèches à ceux qui veulent se nourrir sur la bête invite la «communauté internationale à accompagner la Libye dans le processus d’un accord politique et à l’éloigner des tiraillements des agendas étrangers qui n’ont aucun lien avec l’intérêt suprême du peuple libyen». Et demande aux puissances étrangères qui s’activent sur le terrain libyen à «respecter l’intégrité territoriale» de ce pays.

À moins d’un miracle, le drame libyen a tout pour perdurer.

Nasir Ammar, commandant des unités de soutien à l’opération «Volcan de la colère» lancée par le GNA, croit en la bonne étoile des Turcs arrivés en renfort.

Avec leur appui, les forces du gouvernement libyen pouvaient désormais abattre les avions de l’ANL et, partant, mener des raids meurtriers dans les fiefs de K. Haftar. Mais ce qu’il faudra lire, en filigranes, à travers l’offensive turque, c’est le retour en force des djihadistes sur la scène libyenne.

Aux dernières nouvelles, 95% du territoire libyen est sous domination de l’ANL qui cherche coûte que coûte à faire main basse sur les zones connectées au gouvernement central, comme al-Zawiya, Tripoli et Misrata, à l’est du pays, là où l’appui turc est palpable pour disposer de son port et aéroport, à la faveur d’une milice considérée comme la plus importante, la mieux armée et la plus structurée.

En mettant son pied dans l’engrenage libyen, le système algérien risque de perdre l’équilibre. Car de la tension qui prévaut entre salafistes d’un côté et Frères musulmans de l’autre, la boite de Pandore ainsi ouverte risque de déverser le trop plein de violence en terre algérienne où les sécuritaires parlent toujours de «djihadisme résiduel» à combattre.

Cela concerne le Maroc, pour sûr. Mais aussi la Tunisie qui a fort à faire avec ses djihadistes qui, valeur aujourd’hui, font profil bas.

Faut-il craindre la contagion, comme l’a laissé entendre K. Haftar qui, faut-il le rappeler, a refait ses classes à même des officines US?

Par Allal El Maleh