Alliance Atlantique: La guerre des nerfs made in USA

Le président américain met la pression sur ses alliés une semaine avant le sommet de l’Otan. Donald Trump a écrit à certains responsables européens pour les mettre en garde. Il insiste pour que tous atteignent l’objectif de 2% du PNB consacré à la Défense. Le New York Times publie ce mardi 3 juillet des extraits de ces courriers. Le président américain se montre particulièrement offensif, lui qui s’interroge depuis longtemps sur l’intérêt de l’alliance transatlantique et surtout dénonce le fardeau qu’elle représente pour les Américains.

Les lettres qu’il a envoyées fin juin à ses partenaires montrent qu’il perd patience. Il se montre particulièrement sévère à l’égard de l’Allemagne : « Les Etats-Unis continuent de financer la Défense de l’Europe alors que les résultats économiques du continent, et en particulier ceux de l’Allemagne, sont positifs. Cela n’est plus tenable pour nous » écrit-il à la chancelière. Et il affirme : « Cette frustration n’est pas seulement celle de l’exécutif. Le Congrès américain partage cette préoccupation ».

Dans sa lettre à Angela Merkel, D. Trump dit comprendre les pressions politiques qui empêchent toute augmentation des dépenses militaires, mais il ajoute : « Cela va devenir de plus en plus difficile d’expliquer aux citoyens américains que certains pays ne partagent pas le fardeau des dépenses quand nos soldats continuent de risquer leurs vies à l’étranger ». Plus concrètement, selon le New York Times, l’administration envisagerait de retirer une grande partie des 35 000 soldats américains stationnés en Allemagne.

Mais il faut croire que la pression US Trump n’épargne pas, non plus, une douzaine de dirigeants de pays membres de l’Otan. Voilà qui augure que le sommet de la semaine prochaine risque d’être animé, et les alliés des Etats-Unis commencent à exprimer leurs inquiétudes. D’autant que D. Trump a planifié une rencontre avec Vladimir Poutine, le principal adversaire de l’alliance, juste après le sommet de l’Otan.