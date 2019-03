Alliance: Feu vert pour la suite de la restructuration de sa dette

Après les créanciers mardi, les actionnaires d’Alliances ont voté ce mercredi 27 février la nouvelle phase de la restructuration de sa dette privée et celle de sa filiale Alliances Darna.

Ces assemblées font suite à un long processus de négociations avec les créanciers qui s’est achevé en décembre 2018. Selon des informations préliminaires, les actionnaires ont autorisé lors de l’AGO tenue le 27 février l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant nominal maximum de 1,4 Mrds Dh par l’entité Alliances et réservé aux porteurs des anciennes dettes privées, privant d’effet l’autorisation d’émission obligataire de 2,4 Mrds Dh décidée en 2016. Le management estimant actuellement que compte tenu du plan de restructuration, le besoin n’est plus que de 1,4 Mrds Dh. Ce nouvel emprunt bénéficiera de garanties partielles. La filiale d’Alliances spécialisée dans le social, Alliances Darna, devrait connaître le même processus de reprofilage, ce qui conduira le groupe à émettre un peu plus de 2 Mrds Dh de dettes au total.