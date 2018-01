Allianz Maroc: Les défis de J. Weber…

Allianz a annoncé aujourd’hui la nomination de l’Allemand Joerg Weber au poste de Directeur Général d’Allianz Maroc, et ce à partir du 1er février prochain. Agé de 49 ans, Joerg est diplômé de l’ESCP Europe et titulaire d’un Doctorat en Business Administration de Henley Management College et de l’Université Brunel. Il a commencé sa carrière chez la Dresdner Bank AG en 1987. Il a par la suite rejoint le cabinet McKinsey en 1996 en tant qu’Engagement Manager. Depuis 2002, il a occupé diverses fonctions chez Allianz en Finance et en tant que Head of Business Division Europe de l’Ouest et du Sud, incluant l’Afrique. Depuis juillet 2013, Joerg est membre du comité exécutif d’Allianz Benelux en tant que responsable de la Distribution Directe, de la Digitalisation et du Market Management. Il est également Directeur Général de AllSecur Netherlands, filiale de Distribution Directe d’Allianz en Hollande. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Joerg sera chargé de renforcer la présence d’Allianz Maroc et de poursuivre l’ambition de doubler la part de marché de la Compagnie. Il reportera à Coenraad Vrolijk, CEO d’Allianz Africa.

