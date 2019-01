Alors qu’Al-Nosra règne son partage à Idlib: Ankara joue à l’apaisement en Syrie

Mevlüt Cavusoglu, chef de la diplomatie turque, a proposé de mettre le retrait des troupes américaines du sol syrien sous le contrôle conjoint d’Ankara, de Moscou et de Téhéran pour empêcher les « terroristes » de prendre leur place. «Les États-Unis rencontrent certaines difficultés lors du retrait de leurs troupes de Syrie. Nous voulons coordonner ce processus avec la Russie et l’Iran (…) pour que les organisations terroristes n’y prennent pas la place vacante», a fait savoir M. Cavushoglu sur les ondes de la chaîne de télévision NTV.

Selon lui, la Turquie «poursuit ses consultations avec les Syriens et l’ensemble de la communauté internationale» sur les moyens de résoudre la crise syrienne. Le ministre a également réaffirmé la détermination d’Ankara de lutter contre les «organisations terroristes» présentes en Syrie, dont les milices kurdes interdites en Turquie.

Cette déclaration intervient à l’heure où les observateurs attendent les résultats de la rencontre au sommet entre les Présidents russe et turc. Rencontre qui sera suivie d’une autre, tripartite celle-là, élargie à l’Iran, autre allié de Damas. Toutes ces rencontres devraient débattre, à n’en point douter, de deux choses : le retrait US sur lequel les Russes sont toujours circonspects, et les derniers développements intervenus dans la région d’Idlib.

Le 19 décembre 2018, Donald Trump a annoncé le départ le plus rapidement possible des militaires américains de Syrie, martelant que son pays ne jouerait plus le rôle de «gendarme du Moyen-Orient».

Par la suite, la porte-parole de la Maison-Blanche Sarah Sanders a annoncé que les États-Unis avaient commencé à retirer leurs troupes de Syrie, tout en soulignant que la victoire sur les djihadistes de Daech ne signifiait pas la fin de la coalition antiterroriste montée par Washington pour la gestion de la crise syrienne.

Al-Nosra, super-star

En tout cas, si les Américains et leurs alliés n’évoquent pas l’autre groupe terroriste Al-Nosra, ce dernier se rappelle à eux, ne serait-ce que par les percées qu’il vient de réaliser dans le gouvernorat d’Idlib. En effet, les rebelles syriens du Front national de libération ont signé un accord avec le groupe Hayat Tahrir al-Cham (HTS) , ancienne branche syrienne d’al-Qaïda, via lequel ils leur cèdent le contrôle total de la province d’Idleb.

C’est une annonce qui lève encore davantage le voile sur la connivence entre rebelles et terroristes en Syrie : grâce à un accord signé entre HTS, l’ex-branche syrienne d’al-Qaïda, et différents groupes rebelles, les djihadistes ont pu prendre le contrôle total de la province d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, comme l’annonce le groupe djihadiste par le biais de son organe de propagande ce 10 janvier.

L’accord conclu met fin à plusieurs jours d’affrontements meurtriers entre les membres de HTS et des rebelles, regroupés notamment au sein du Front national de libération (FNL), coalition appuyée par la Turquie. «Ce matin, HTS et le FNL ont signé un accord mettant fin aux hostilités et établissant le contrôle du gouvernement du salut sur l’ensemble» d’Idleb, a annoncé Ebaa, le site de propagande de HTS. Le «gouvernement de salut», selon le vocabulaire employé par HTS, désigne l’administration locale instaurée par les djihadistes.

Ces derniers jours, les djihadistes avaient lancé dans la province un assaut contre les factions rebelles, ayant fait plus de 130 morts, avant de prendre le contrôle d’une cinquantaine de localités et villages, notamment dans l’ouest de la province d’Alep. Le groupe al-Nosra avait annoncé, en novembre dernier, qu’il était parvenu à réunir toutes les factions rebelles à Idlib, sous un seul commandement, érodant ainsi toute ligne de démarcation supposée entre les rebelles dits «modérés» et les djihadistes islamistes.

Le 17 septembre, Moscou et Ankara avaient conclu un accord sur la création d’une « zone démilitarisée dans la province d’Idleb et ses environs. Cette initiative prévoyait la mise en place d’une zone tampon pour séparer les secteurs insurgés des régions gouvernementales adjacentes et éviter ainsi une offensive d’envergure de Damas. Cet accord n’a toutefois été que partiellement respecté, les djihadistes refusant de se retirer de la zone de séparation.