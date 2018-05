Alors que l’armée syrienne reprend du poil de la bête: Washington ne lâche rien en Syrie

Alors que l’Etat syrien tend avec succès de prendre de l’ascendant sur les divers groupes rebelles, appuyé en cela par ses alliés, Washington continue à faire des siennes en Syrie. Ainsi, depuis Washington, le Congrès américain signale dans un rapport sur le projet du budget militaire des États-Unis pour 2019 que le programme de «formation et équipement» de l’opposition armée en Syrie mené par le Pentagone, sera élargi d’ici fin 2019. «Dans ce chapitre, la partie 1209 sera modifiée en vue de l’élargissement du programme « formation et équipement » réalisé en Syrie. Grâce à ce chapitre, le Président américain pourra soumettre aux comités de la Défense un plan (…) qui devra décrire les efforts entrepris par les États-Unis pour former les forces de l’opposition», indique le document.

Le plan comprend également une information détaillée sur la comptabilisation du matériel fourni à l’opposition syrienne. Le document contient aussi des informations sur la manière d’apprécier l’efficacité des forces ainsi que les conditions nécessaires pour déterminer si le groupe terroriste Daech a été totalement neutralisé.

Objectifs controversés aussi bien par Damas que par Moscou au regard du jeu pervers auquel s’adonne le Pentagone dans la zone. Pour rappel, Sergueï Lavrov, patron de la diplomatie russe avait a maintes reprisés attiré l’attention sur le fait que des extrémistes soient entraînés dans la région de la localité syrienne d’al-Tanf, contrôlée par les Etats-Unis. Ce qui a occasionné déjà des heurts entre l’armée syrienne et les forces US.

En parallèle, sur une autre partie de l’échiquier syrien, le dernier fief des extrémistes dans les gouvernorats de Homs et de Hama vit au rythme de l’évacuation des radicaux et des membres de leurs familles. Leur transfert a débuté lundi et devra être mené à bien d’ici à la fin de la semaine. Déjà, plus de 2.700 radicaux et membres de leurs familles ont quitté lundi les agglomérations situées à la frontière des gouvernorats syriens de Homs et de Hama pour être escortés vers Jarablus, dans le nord-est du pays.

Avant leur transfert, les radicaux avaient remis à l’armée syrienne tous leurs armements moyens et lourds, dont des chars.

Le chef du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit a précisé de son côté qu’un couloir humanitaire destiné à l’évacuation des radicaux et de leurs proches de la zone de désescalade de Homs avait été ouvert. «Dans le cadre des ententes précédemment obtenues, le Centre de réconciliation a entamé l’évacuation des radicaux des groupes armés illicites et des membres de leurs familles de la zone de désescalade de Homs. À cette fin, un couloir humanitaire avec un point de passage à Rastane a été ouvert aujourd’hui», a précisé le responsable russe.

En outre, l’évacuation des radicaux vers le nord de la Syrie se poursuit également au sud de Damas. Ce lundi, la sortie des extrémistes des banlieues de Babila, de Yalda et de Beit Sahem. était également prévue.