Alors qu’Israël parle annexion du Golan: Raids US sur l’armée syrienne…

L’agence syrienne Sana et le Hezbollah ont affirmé que des frappes américaines avaient touché dans la nuit de mercredi à jeudi plusieurs positions militaires de l’armée syrienne dans l’est du pays. Raids qui ont été mis à profit par les éléments de Daech pour mener une offensive contre les cantonnements de l’armée syrienne.

Des avions de la coalition internationale sous commandement américain ont visé deux positions de l’armée syrienne dans l’est de la Syrie, a rapporté une source militaire citée par l’agence Sana et le service de presse du Hezbollah. «Certaines de nos positions militaires entre Albu Kamal et Hmeimeh ont été touchées ce matin au cours d’une attaque aérienne menée par la coalition américaine», a indiqué une source militaire syrienne citée par Sana.

Le Hezbollah a de son côté affirmé que ces frappes s’étaient produites dans le désert de l’Est syrien, à proximité de la station de pompage T2 située près de la frontière irakienne, à une centaine de kilomètres à l’ouest de l’Euphrate.

Albu Kamal et Hmeimeh se trouvent dans la province syrienne orientale de Deir ez-Zor où les troupes syriennes ont mené des offensives distinctes contre Daech.

Ces informations ont été démenties par le Pentagone alors qu’il est désormais de tradition de voir tout succès militaire remporté par l’armée syrienne charrier des agressions de la sorte tantôt de la part de la coalition menée par Washington, tantôt par Israël.

En tout cas, il est fort à propos que de souligner que les dirigeants israéliens qui ont alimenté et protégé des groupes terroristes qui officient à sa frontière avec la Syrie, n’hésitent plus à aiguiser leur appétit en cherchant l’appui US pour annexer le Golan syrien. Des discussions iraient bon train concernant la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté israélienne sur le plateau occupé du Golan. Le ministre israélien du Renseignement pense que Washington accédera à cette demande d’ici quelques mois.

Profitant des bonnes grâces du président américain Donald Trump qui vient de transférer l’ambassade des Etats-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem et de se retirer de l’accord sur le nucléaire iranien, l’Entité sioniste est entrée dans des discussions pour que Washington reconnaisse sa souveraineté sur le plateau du Golan. Un territoire syrien dont une grande partie est occupée par Israël depuis la guerre des Six jours de 1967.

Le 23 mai, le ministre israélien du Renseignement, Israel Katz, a ainsi déclaré à l’agence Reuters que les deux pays avaient fait du Golan un de leurs principaux sujets de négociation. Il a même affirmé que Washington accéderait «avec une forte probabilité» à cette demande, et ce, «dans quelques mois environ».

La question avait déjà été abordée en février 2017 lors d’une première rencontre à la Maison Blanche entre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et Donald Trump.

Territoire initialement syrien, la majeure partie du plateau du Golan est sous contrôle d’Israël depuis la guerre des Six jours en 1967. Le territoire a été annexé en 1981 après un vote de la Knesset, contre l’avis du Conseil de sécurité de l’ONU, qui considère l’annexion comme «nulle et non avenue et sans effet juridique sur le plan international». Cette zone d’environ 1 200 kilomètres carrés, de 12 à 25 kilomètres de large, 67 kilomètres de long, constitue la seule frontière entre Israël et la Syrie. Environ 510 kilomètres carrés restent sous contrôle syrien.