Amalgame entre antisionisme et antisémitisme: S. Assidon retoque E. Macron

« Le sionisme nourrit l’antisémitisme » dans les pays arabes, estime le militant marocain des droits humains Sion Assidon, issu de la communauté juive, qui rejette « tout amalgame entre antisémitisme et antisionisme ». Ce militant qui se définit comme un « marocain arabe berbère issu de la communauté juive » précise, dans des déclarations faites au journal libanais L’Orient le Jour que « l’antisionisme est une prise de position politique et si se déclarer antisioniste est assimilé à un acte de racisme c’est grave », en faisant allusion à la récente proposition du président français Emmanuel Macron d’élargir la définition juridique de l’antisémitisme à l’antisionisme. Selon lui, il ne faut « pas se limiter à la dénonciation d’une seule forme de haine raciale, en oubliant les musulmans ou les Roms ». Pourquoi se focaliser sur l’antisémitisme et « passer à la trappe l’islamophobie » ? questionne-t-il.

Mi-février, S. Assidon manifestait à Casablanca avec le collectif Boycott Désinvestissement Sanctions (BDS) contre la tenue d’un concert d’Enrico Macias en dénonçant l’engagement pro-israélien du chanteur français.

Très critique vis à vis du pouvoir, cet homme aux idées ancrées à gauche partage la même analyse que le roi Mohammed VI sur un point : on peut à la fois critiquer la politique de « colonisation » des Israéliens et défendre la coexistence des identités religieuses. « Il ne faut pas confondre sionisme et judaïsme : le gouvernement israélien prétend représenter les juifs du monde entier, mais c’est faux », s’indigne-t-il tout en rappelant que « l’antisémitisme est avant tout une forme de judéophobie propre à l’espace européen et liée au regard de l’Eglise » catholique depuis des siècles. « Dans les pays arabes, les différences religieuses peuvent créer des tensions, mais personne n’accuse les juifs d’avoir tué le fils de Dieu », souligne-t-il en rappelant qu’au Maroc, comme dans d’autres pays musulmans, « les juifs bénéficient du statut de gens du Livre qui leur assure une protection canonique ».

Le Maroc a une position encore plus particulière puisque le préambule de sa constitution évoque son « affluent hébraïque », que des juifs marocains ont occupé des postes de ministres, et que Mohammed VI, comme son père avant lui, en compte un parmi ses conseillers – André Azoulay.

C’est sous l’impulsion royale qu’ont été menés ces dernières années des programmes de rénovation des cimetières juifs et des quartiers urbains où vivait autrefois cette communauté qui forte de 200.000 à 300.000 membres avant les vagues de départ liées à la création de l’entité sioniste en 1948 puis à l’indépendance du pays en 1956.

Estimée aujourd’hui à moins de 3.000 âmes, la communauté juive marocaine reste la plus importante du monde arabo-musulman. Le pays abrite le seul musée d’art et d’histoire hébraïque de la région, fondé en 1998 à Casablanca. Les touristes israéliens qui viennent sur les traces de leurs ancêtres sont les bienvenus. « La coexistence communautaire a pas mal marché, mais aujourd’hui il y a un glissement dangereux: les juifs, bien moins nombreux, deviennent une abstraction et leur image, dans l’esprit des jeunes, tend à se réduire à celle que renvoie l’occupation brutale de la Palestine », s’inquiète S Assidon. De ce fait, selon lui, la pensée antisémite est aujourd’hui alimentée au Maroc, comme dans d’autres pays arabes, par le « projet colonial des sionistes » et par la résurgence des théories complotistes nées en Europe au XIX siècle et confortées par « l’impunité totale d’Israël » malgré « sa politique de répression sanglante plusieurs fois condamnée par les Nations unies ».