Américains, Russes et Israéliens en conclave à Al-Qods: Une trilatérale pour quelle diagonale ?

Les conseillers à la sécurité nationale des USA, de Russie et d’Israël se rencontrent ce lundi 24 juin à Al-Qods pour passer au crible la situation de la région.

Cette réunion trilatérale est qualifiée d’historique et salué par le Premier ministre Benyamin Netanyahu comme une étape importante pour garantir la stabilité au Moyen-Orient en cette période de turbulences. Mais sur quelles bases ?

John Bolton, Nikolaï Patrouchev et Meir Ben Shabbat, trois figures emblématiques des questions sécuritaires respectivement à Washington, Moscou et Tel-Aviv, se réunissent à une période charnière pour la région arabe.

Pompeusement, Benyamin Netanyahu assure que la tenue de cette rencontre lundi à Jérusalem est le signe du renforcement de la position israélienne sur la scène internationale.

Apportant l’eau au moulin du responsable israélien, le conseiller américain J. Bolton a laissé entendre que la situation dans la région rend encore plus importante la coopération avec Israël.

« Ni l’Iran, ni aucune nation hostile ne doit prendre la prudence américaine et sa discrétion pour un signe de faiblesse. Personne n’a donné de permis de chasse à l’Iran dans la région, et l’Iran ne pourra jamais posséder l’arme nucléaire, ni contre les États-Unis ni contre le reste du monde », a souligné le conseiller à la Sécurité nationale de Donald Trump à l’issue d’un entretien avec le Premier ministre israélien.

Mais il faut dire que la concordance, voire la complicité entre responsables américains et israéliens, déjà proverbiale, n’entame en rien le biais dont fait preuve la Russie.

Si le souci israélien exprimé verbalement, mais aussi militairement via la canonnière, est en liaison avec la présence supposée forte de l’Iran en Syrie, les responsables russes tiennent à en minimiser les effets. En rappelant des évidences N. Patrouchev affirme que l’Iran se trouve en Syrie à l’invitation du gouvernement légitime à Damas.

Par conséquent, souligne-t-il, « nous devons tenir compte des intérêts de l’Iran ».

Plus, il a souligné que son déplacement à Al-Qods n’est pas fortuit puisque su la table de discussion la seule question qui importe, aux yeux de Moscou, est de pouvoir clore le conflit syrien dans lequel les Russes se sont impliqués dans une « guerre préventive » contre le djihadisme, mais aussi pour disposer d’un accès sur la Méditerranée.

La réunion portera dès lors sur une résolution du conflit en Syrie pour garantir la sécurité d’Israël.

« Nous sommes très vigilants quant à la sécurité d’Israël », a déclaré N. Patrushev.

Mais pour les responsables israéliens, la sécurité d’Israël passe par une seule condition : endiguer l’Iran et ses prétentions au nucléaire militaire.