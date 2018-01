Amnistie générale en Tunisie: Des djihadistes en tireront profit, selon L. Chettaoui

Dans une interview accordée au journal « Achourouk » publiée lundi dernier, la députée Leila Chettaoui a déclaré que « les compensations au profit des bénéficiaires de l’amnistie générale vont grever le budget de l’Etat et coûteraient 500 millions de dinars aux contribuables ». L. Chettaoui qui fait partie de la commission d’enquête parlementaire sur les réseaux de recrutement des jeunes dans les zones de conflit, a souligné que « le nombre des amnistiés est estimé à 35.000 ». Elle a expliqué qu’une somme de 20 millions de dinars a été déjà débloquée par l’Etat de Qatar et a été « distribuée aux bénéficiaires, chacun ayant reçu 6.000 dinars». Or, a-t-elle souligné, « le ministère des finances ne sait absolument rien des critères ni de la partie qui a distribué cet argent ».

La députée qui était à l’origine de la création de la commission et de la présider avant qu’elle ne soit exclue du groupe parlementaire de Nidaa Tounes et de se faire remplacer par Hela Omrane, a évoqué le cas de certains amnistiés qui « étaient condamnés pour faits de terrorisme « se sont mués en recruteurs de jeûnes dans les zones de conflit ». « Plus grave encore », a-t-elle ajouté, « ces gens pourront se présenter aux prochaines élections municipales et législatives et on risque de les voir à l’intérieur de l’hémicycle ».