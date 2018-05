AMPL: La formation des pilotes reprend

Après 7 années d’interruption, la formation des pilotes de ligne reprend, enfin, au Maroc. Les Commandants de Bord et Officiers Pilotes de Ligne membres de l’AMPL (Association Marocaine des Pilotes de Ligne) ont accueilli cette nouvelle avec beaucoup de satisfaction, d’autant plus qu’elle constituait l’une de leurs principales préoccupations, et ce depuis la décision plutôt hasardeuse, de suspendre cette formation en 2011. L’accès à cette filière est ouvert aux lauréats du Concours National Commun et aux Ingénieurs d’état. Afin de perpétuer l’excellence et la notoriété du pilote marocain, l’AMPL encourage les élèves les plus méritants à embrasser cette prestigieuse et prometteuse carrière qui s’offre à eux. La réouverture de l’Ecole Nationale des Pilotes de Ligne, fruit d’une longue négociation entre l’AMPL et les différents acteurs du transport aérien, notamment la Compagnie Nationale est une véritable victoire de la méritocratie. « Nous continuons cependant à faire du lobbying actif pour que les frais de formation soient revus à la baisse et que l’embauche soit systématique à l’obtention du diplôme. C’est seulement à ces conditions que ce métier sera réellement à la portée de tous » ajoute le porte-parole de l’AMPL. A terme, la réouverture de l’Ecole comblera le sous-effectif en pilotes et diminuera les cadences de travail effrénées subies ces dernières années.

