Animant un point de presse à Rabat: ﻿F. Mogherini pour un partenariat renforcé Maroc-U.E

Réagissant au lendemain de l’adoption par le parlement européen, à une large majorité, de l’accord agricole liant l’Union européenne l‘UE au Maroc,« une nouvelle étape dans les relations entre les deux parties » démarre selon Federica Mogherini, haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité. S’exprimant lors d’un point de presse tenu au terme de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération international, Nasser Bourita, la responsable européenne s’est dite « convaincue » qu’il est « possible de relancer le partenariat Maroc-UE sur de nouvelles bases et lui insuffler une nouvelle impulsion, afin d’écrire un nouveau chapitre, positif et intense, de la longue histoire qui lie l’Union européenne et le Royaume ».

Le Maroc, en plus d’avoir un rôle clé au sein du voisinage méditerranéen, est un « partenaire stratégique de l’UE depuis 50 ans », a précisé la Haute représentante, notant que l’UE et le Maroc aspirent actuellement à réaliser un saut qualitatif dans leurs relations pour bâtir un partenariat à vocation régionale, notamment dans la Méditerranée, le Monde arabe et l’Afrique, qui soit à la hauteur des attentes des citoyens des deux côtés de la Méditerranée et qui permet d’atteindre les objectifs communs des deux parties.

Ce nouveau partenariat renforcé permettra également un rapprochement encore plus important entre le Maroc et l’UE, qui s’inscrit dans le prolongement de la réforme entamée par le Maroc avec la Constitution de 2011, a-t-elle poursuivi, soulignant que l’UE est prête à soutenir le Royaume, notamment en termes de sécurité nationale.

F. Mogherini a, par ailleurs, rappelé l’accent mis par SM le Roi Mohammed VI sur la jeunesse, l’emploi et la formation professionnelle, des domaines, a-t-elle estimé, qui seront une piste de travail extrêmement fructueuse pour le futur entre l’UE et le Royaume.

S’agissant des questions de la sécurité et de la migration, elle a fait savoir que la nouvelle phase permettra d’en discuter encore mieux et davantage afin que l’UE puisse profiter du bon travail et de l’expertise marocaine et échanger les expériences dans ces domaines, pour obtenir ainsi, au Maroc et en Europe, de meilleurs résultats.

L’adoption de cet accord est une expérience qui prouve que le Maroc est considéré comme un partenaire important pour l’UE, qui prend en considération les intérêts suprêmes du Royaume, a souligné pour sa part N. Bourita, précisant que cette adoption affirme que tout accord doit impérativement intégrer les provinces du Sud du Royaume, comme étant une base de tout partenariat solide. « Notre partenariat a démontré, au cours de cette période, sa résilience aux attaques, aux manoeuvres et à toutes les actions qui tendaient à le torpiller et à créer une crise entre le Maroc et l’UE », a ajouté le patron de la diplomatie marocaine, notant que le timing choisi dénote une vive volonté de dépasser cette situation et de relancer le partenariat dans tous les domaines, notamment politique, sécuritaire et économique.

Dans ce sens, a poursuivi le ministre, il a été décidé de réactiver tous les mécanismes de coopération et de partenariat rompus depuis 2016, afin de doter le partenariat UE-Maroc du poids important qui a été le sien et ce, sur la base des acquis accumulés au fil du temps, compte tenu des relations historiques ayant toujours lié le Maroc et l’UE.

N. Bourita a également évoqué la particularité dont jouit le Maroc auprès de l’UE, eu égard à sa position géographique stratégique et sa stabilité, ainsi que sa vision économique claire qui rassure ses différents partenaires.

Le rôle primordial que joue le Maroc au niveau du monde arabe et du continent africain est un autre atout qui fait du Royaume le partenaire idéal pour l’UE, a ajouté N. Bourita, estimant que l’adoption par le Parlement européen de l’accord agricole est un vote clair en faveur de l’approche stratégique adoptée par le Maroc en partenariat avec l’UE.

Le Parlement européen a adopté, mercredi en séance plénière à Strasbourg, l’accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne (UE), à une très grande majorité (444 voix).

F. Mogherini a entamé, mercredi, une visite de deux jours au Maroc consacrée à consolider la dynamique de relance des relations entre le Royaume et l’UE.

Lors de sa visite, la responsable européenne aura des entretiens avec plusieurs hauts responsables marocains et des rencontres avec des représentants de la société civile afin de passer en revue les relations bilatérales, notamment dans les domaines politique, économique, sécuritaire et migratoire.