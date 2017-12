Annus horribilis: Seul l’espoir fait vivre…  

On quitte l’année 2017 avec une actualité des plus oppressantes. Chacun d’entre nous croise les doigts. De peur que la politique du « choc et de l’effroi », celle que le rejeton Bush Junior avait promis et réalisé sur la scène arabe avec la prise de Bagdad et la banalisation à outrance des images de guerre, le summum de l’horreur étant l’arrestation et la mise à mort de Saddam Hussein, ne soit de retour. Car entre-temps, les pays arabes ont vécu au rythme d’une saisonnalité des plus destructrices… La Tunisie peine à se remettre debout, la Libye explosée, l’Egypte déglinguée, la Syrie en ruine, le Yémen en proie à un génocide qui ne dit pas son nom… Et comme cette actualité est tout ce qu’il y a sauf rose, il a fallu que se remémore de l’Oncle Sam et de sa perte de poids sur l’échiquier mondial qu’il tente de compenser par la reproduction du « chaos » à l’infini. Le changement du statut d’Al-Qods, comme l’entend Donald Trump, envers et contre tous, si on excepte le bonheur de l’establishment israélien qui rêve de l’édification d’un Etat juif, est symptomatique de ces périodes de déclin des Empires. Telle est l’ère du slogan trumpiste : « America First !» Elle résume la dynamique du passage en force. Advienne que pourra… De quoi angoisser les âmes sensibles au regard de ce qui se trame à l’encontre de la Corée du Nord où la menace d’un hiver nucléaire n’est pas à éloigner. Ou encore de la tentation US de jouer avec le feu dans la région du Golfe en s’enlisant davantage dans le bourbier confessionnel opposant sunnites aux chiites.

Mais que dire de ce qui se passe sous nos Cieux lorsqu’on voit, désarmés que nous sommes, que la nation est déchirée par des tensions socio-économiques du type Al-Hoceima, Zagora, Jerada, etc… Que le pays tremble (et pas seulement de froid) sous ses fondations avec une pluviométrie déficitaire qui risque de plomber les circuits économiques. Que le délitement des élites se poursuit inexorablement sans pour autant qu’il n’y ait de sursaut pour échapper aux affres de l’ossification. Que le gouvernement joue avec les nerfs des citoyens en tentant de les tondre jusqu’à… l’os (même la gratuité de l’enseignement n’est plus de mise !) alors que les plus riches s’enrichissent et que les plus pauvres n’en finissent pas de trinquer à tous les coups…

Que dira un S.E El Othmani s’il avait lu et analysé la colère des Kosovars excédés à l’idée de voir leur premier ministre faire passer son salaire mensuel de 1.500 à 3.000 euros, lui qui entend réformer la fonction publique et partant s’attaquer à la grille des salaires ? Osera-t-il toucher aux émoluments de nos vénérables responsables qui officient à la tête des départements ministériels ou encore vautrés dans les maroquins des établissements publics ? A leurs primes mirobolantes ?

Pas un geste pour les pauvres quidams qui crèvent la dalle. Pas une seule proposition pour collecter une partie des émoluments des responsables pour voler au secours des familles de Jerada qui peinent à varier le menu… Même nos élus, dans les deux chambres, n’ont rien envisagé si ce n’est de nourrir leurs envolées lyriques qui ne paient pas de pain…

Assez !

Osons quand même ne pas perdre espoir. Et disons à l’unisson, bonnes fêtes de fin d’année quand même. En attendant mieux !

